HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Fauzi Baadilla, Aktor yang Jadi Komisaris PT Pos Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |07:02 WIB
Biodata Fauzi Baadilla, Aktor yang Jadi Komisaris PT Pos Indonesia
Biodata Fauzi Baadilla, Aktor yang Jadi Komisaris PT Pos Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Fauzi Baadila tengah menjadi sorotan netizen. Fauzi resmi diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi komisaris PT Pos Indonesia.

Sosok Fauzi Baadilla sendiri merupakan salah satu aktor ternama di Tanah Air. Lama tak terdengar kabarnya, Fauzi kini menjadi perhatian publik.

Film Chrisye, Fauzi Baadilah Berperan sebagai Bos Stasiun Radio
Film Chrisye, Fauzi Baadilah Berperan sebagai Bos Stasiun Radio

Kariernya di dunia entertainment pun cukup cemerlang. Pria berusia 44 tahun ini pun sudah memulai karier di dunia hiburan sejak tahun 2003. Kala itu, Fauzi berhasil mendapatkan peran untuk film Mengejar Matahari.

Selain sebagai aktor, pria kelahiran Kairo, Mesir tahun 1979 ini juga merambah sebagai seorang model. Paras tampannya dan kebolehan beraktingnya ini sukses membuat dirinya semakin dikenal publik.

Di awal tahun 2000-an, Fauzi juga sukses memerankan beberapa film ternama seperti Naga (2006), Tentang Dia (2005), Rindu Kami Padamu (2004), dan Coklat Stroberi (2007).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Oji ini juga kerap menjadi host dan memandu sejumlah acara traveling di televisi.

 

