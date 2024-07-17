Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Tragis Marlia Hardi, Artis Lawas yang Nekat Bunuh Diri karena Terlilit Utang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |18:07 WIB
Kisah Tragis Marlia Hardi, Artis Lawas yang Nekat Bunuh Diri karena Terlilit Utang
Kisah Tragis Marlia Hardi, Artis Lawas yang Nekat Bunuh Diri karena Terlilit Utang (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Marlia Hardi merupakan artis lawas Indonesia. Kiprah seorang Marlia Hardi di industri hiburan telah dimulai sejak awal era 1950. Dia pertama kali terjun sebagai seorang figuran dalam film Untuk Sang Merah Putih (1950).

Kemudian artis asal Magelang ini banyak membintangi film-film drama Indonesia seperti Di Tepi Bengawan Solo (1951), Si Pintjang (1951), Tjambuk Api (1958), Si Kembar (1961), Anak-Anak Revolusi (1964), dan masih banyak lagi.

Kisah Tragis Marlia Hardi, Artis Lawas yang Nekat Bunuh Diri karena Terlilit Utang
Kisah Tragis Marlia Hardi, Artis Lawas yang Nekat Bunuh Diri karena Terlilit Utang

Ia sangat populer dengan perannya sebagai ‘Bu Mar’ di sandiwara televisi Keluarga Marlia Hardi. Namun sayang, kisah akhir hidupnya cukup mengagetkan. Sebab, dia meninggal dunia usai ditemukan gantung diri oleh sopirnya di kediamannya di kawasan Setiabudi, Jakarta. 

Mengutip dari kanal YouTube Mesin Waktu, Minggu (12/9/2021), Marlia meninggalkan tujuh surat perpisahan kepada tujuh orang temannya. Surat-surat tersebut menyimpan isyarat-isyarat mengapa dia bunuh diri. Bahkan, dalam suratnya kepada Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Ratno Timoer, Marlia menyebut bunuh diri adalah jalan terbaik.

Diketahui sebelum memutuskan bunuh diri, dirinya sempat dikirimi surat-surat teror berisi ancaman untuk melaporkannya ke polisi. Sebabnya, saat itu Marlia terlilit utang piutang gara-gara arisan.

Dia harus bertanggung jawab lantaran sebagai bandar, harus siap nombok bila ada anggota yang tak menyetor uang arisan. Dia pun mengembuskan napas terakhirnya di usia 57 tahun pada 18 Juni 1984.

 

Halaman:
1 2

