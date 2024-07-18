10 Artis Indonesia Ditipu Manajer Sendiri, Ada yang Rugi Miliaran Rupiah

JAKARTA - Deretan artis Indonesia ditipu manajer sendiri. Kepercayaan para artis ini dikhianati orang kepercayaan mereka hingga menimbulkan kerugiaan materi yang tak dapat dikatakan sedikit.

Bahkan, ada artis yang ditipu manajer dan asisten sendiri lebih dari sekali. Beberapa dari mereka membawa permasalahan itu ke meja hijau sebagai efek jera. Lainnya memilih menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

1.Awkarin

Awkarin

Awkarin dua kali ditipu asisten yang menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pengalaman pertamanya terjadi pada November 2023. Kala itu, sang asisten mengambil uang di ATM pribadinya secara bertahap hingga nyaris ratusan juta rupiah.

Pengalaman kedua, terjadi sekitar akhir Juni 2024 di mana salah satu adminnya menggelapkan dana hingga Rp400 juta. Tak seperti kasus pertama yang berakhir dengan damai, pada insiden kedua Awkarin memutuskan lapor polisi.

2.Fuji

Fuji

Fuji juga dicurangi manajernya sendiri hingga rugi miliaran rupiah. Insiden itu, menurut Fuji, bisa terjadi karena dia terlalu memercayai sang mantan manajer hingga menyerahkan semua honor endorsement ke rekening pribadi pria itu.

Namun yang tak pernah diduga Fuji adalah sang mantan manajer membuat rekening baru untuk mengalihkan honor endorsement tersebut. Sakit hati ditipu orang dekatnya, Fuji melaporkan sang mantan manajer ke polisi.

3.Denny Sumargo

Denny Sumargo

Aktor dan content creator Denny Sumargo melaporkan mantan manajernya berinisial DA ke Polda Metro Jaya, pada 30 September 2021. Dia menyebut, DA melakukan penggelapan dana yang membuatnya rugi Rp700 juta.

DA yang sudah dianggap keluarga oleh Denny diduga memalsukan kontrak endorsement dengan mengatasnamakan Densu Management. Tak hanya itu, DA juga tidak pernah menyampaikan secara mendetail nominal kontrak kerja sang aktor.

4.Gading Marten

Gading Marten

Gading Marten juga pernah merasakan pahitnya dicurangi sang manajer yang membuat dirinya kehilangan Rp250 juta. Tak tinggal diam, dia melaporkan sang mantan manajer atas kasus penggelapan dana ke Polda Metro Jaya, awal Maret 2013.

Kepada awak media dia mengaku, kapok dan bersikap lebih hati-hati pada manajernya. “Masalah uang ini kan sensitif ya. Tapi dari sini, saya belajar, harus ada hitam di atas putih untuk setiap pekerjaan,” tuturnya kala itu.

5.Pak Tarno

Pak Tarno

Komedian Pak Tarno mengaku pernah ditipu sang manajer dua kali. Tanpa membeberkan kronologi waktu secara mendetail, dia bercerita sang manajer minta modal usaha untuk membuka warnet.

“Saya modalin tapi enggak ada untung. Pernah ngaku HP rusak, saya beliin baru setelah itu dia menghilang. Terakhir, saya titipin uang Rp100 juta untuk DP mobil tapi dibawa pergi,” ungkapnya di Rumpi No Secrets, pada 2023.