Perdana ke Jakarta, Ai Higuchi Kepincut Soto Ayam

JAKARTA - Ai Higuchi hadir menjadi salah satu line up dalam Impactnation Japan Festival yang akan digelar pada Sabtu dan Minggu, 20-21 Juli 2024 di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

"Selamat siang, saya Higuchi Ai," kata Higuchi saat menyapa rekan media menggunakan Bahasa Indonesia dalam konferensi pers di Jakarta.

Ai Higuchi

Kali pertama datang ke Indonesia, Ai Higuchi mengaku telah mencoba beragam makanan khas Nusantara. Namun, soto ayam menjadi makanan favoritnya saat berada di Indonesia.

"Makanan favorit saya kecap manis sama soto ayam rasanya enak," kata dia.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kesan pertama saat berkunjung Indonesia. Menurutnya orang Indonesia sangat ramah.

"Saya baru pertama kali datang ke Indonesia, lihat pemandangan Indonesia mencium aroma-aroma Indonesia suasananya indah," lanjutnya.

Adapun dalam penampilan nya kali ini, penyanyi kelahiran 28 November 1989 ini akan membawakan lagu berjudul Akuma No Ko yang merupakan soundtrack dari anime Attack on Titan season 4.

"Lagu anime Shingeki no Kyojin akan dibawakan. Jadi silahkan dinantikan," ucapnya.

Terakhir ia berharap dapat berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia ke depan. "Untuk kolab dengan artis Indonesia belum muncul, nanti kedepannya akan merilis video Collab nantikan ya," tuturnya.