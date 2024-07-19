Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai dari Anji Manji, Wina Natalia Berikan Penjelasan ke Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:06 WIB
Cerai dari Anji Manji, Wina Natalia Berikan Penjelasan ke Anak
Cerai dari Anji Manji, Wina Natalia Berikan Penjelaskan ke Anak (Foto: IG Anji)
A
A
A

JAKARTA - Anak sulung Wina Natalia dan Anji Manji, Saga Omar Agata, sudah mengetahui perceraian kedua orang tuanya yang diputus Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor pada Kamis (18/7/2024).

Sebagai orang tua, Wina mengaku telah memberikan pengertian kepada dua anaknya soal perpisahan ini, khususnya Saga yang kini berumur 11 tahun.

Cerai dari Anji Manji, Wina Natalia Berikan Penjelaskan ke Anak
Cerai dari Anji Manji, Wina Natalia Berikan Penjelaskan ke Anak

"Aku juga suka ajak ngobrol sama Saga sih kalau malam, ngobrol gitu kalau semua akan baik-baik aja. Selalu aku nekanin begitu bahwa semuanya akan baik-baik aja. Nggak akan ada yang pergi. Maksudnya aku nggak akan pergi, bapaknya juga nggak akan pergi. Semuanya akan kompak aja sebagai orang tua," jelas Wina kepada awak media melalui panggilan video, belum lama ini.

Setelah menerima putusan hakim PA Cibinong, Wina pun langsung memberitahu sang anak.

Dia menyebut, Saga memberikan respons bijak terkait perceraian orang tuanya meski usianya masih dibawah umur.

"Mungkin sudah bisa terima, karena mau nggak mau, sudah kejadian. Hari ini, kayak tadi (putusan) aku bilang ke semua anak, bahwa Manji dan Minda udah divorce. Kalian gimana? Kata Saga, oke, oke. Mau nggak mau mereka harus menerima," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
