HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wina Natalia Didampingi Psikiater Usai Resmi Bercerai dari Anji

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:10 WIB
Wina Natalia Didampingi Psikiater Usai Resmi Bercerai dari Anji
Wina Natalia Didampingi Psikiater Usai Resmi Bercerai dari Anji (Foto: IG Anji)
A
A
A

JAKARTA - Wina Natalia resmi bercerai dari sang suami, Anji Manji sejak Kamis (18/7/2024). Humas Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Dadang Karim, menjelaskan rincian putusan cerai Anji dan Wina dari majelis hakim.

"Perkara atas nama penggugat Wina Natalia dan tergugat Erdian Aji Prihartanto (Anji Manji-red) berdasarkan aplikasi kami ternyata hari ini sudah dibacakan putusan sesuai dengan agendanya. Dibaca dalam persidangan elitigasi yang pokoknya ammarnya mengabulkan," ucap Dadang Karim di kantornya.

Wina Natalia Didampingi Psikiater Usai Resmi Bercerai dari Anji
Wina Natalia Didampingi Psikiater Usai Resmi Bercerai dari Anji

Tak lama berselang usai putusan cerai tersebut, Wina dan Anji tampak mengunggah ulang beberapa pesan dari kerabat serta netizen di Instagramnya yang memberikan dukungan kepada mereka. 

Tampak salah satu netizen mengaku sampai tak kuasa menahan air mata karena membayangkan kesedihan yang dirasakan Wina karena harus kembali merasakan pahitnya kegagalan rumah tangga.

Wina pun membalas pesan tersebut dengan memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Wina pun saat ini masih terus dalam pengawasan psikiater untuk memastikan kondisi mentalnya selalu baik-baik saja usai resmi bercerai. 

"Hai jangan nangis. Aku sudah baik-baik saja, bahkan sampai sekarang aku masih didampingi psikiater untuk memastikan pasca bercerai aku akan tetap baik-baik," ujar Wina Natalia dikutip dari unggahan Instagram Story akun @winatalia, Jumat (19/7/2024).

 

