HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kenal dari Ambyar Awards, Gilga Sahid Yakin akan Menikahi Happy Asmara

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:39 WIB
Kenal dari Ambyar Awards, Gilga Sahid Yakin akan Menikahi Happy Asmara
Kenal dari Ambyar Awards Gilga Sahid yakin akan menikahi Happy Asmara. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Gilga Sahid dan Happy Asmara bersinar di ajang Ambyar Awards 2024. Ajang penghargaan tahunan itu digelar dari MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (18/7/2024) malam.

Gilga meraih dua penghargaan: Lagu Patah Hati Terambyar dan Duo/Trio/Group Terambyar. Sementara sang istri, Happy membawa pulang trofi Kolaborasi Terambyar lewat proyek duetnya bersama Masdddho, Kisinan 2.

Kenal dari Ambyar Awards, Gilga Sahid yakin akan menikahi Happy Asmara. (Foto: MNC Media)

Menariknya, Gilga Sahid dan Happy Asmara pun mengenang momen saat mereka bertemu di Ambyar Awards 2023. Kebetulan, saat itu mereka sama-sama meraih penghargaan dan saling membacakan nama satu sama lain.

“Saat itu, aku memang belum terlalu kenal sama Gilga. Karena saya orangnya friendly ya saya sapa duluan dia. Tapi reaksinya dia cuma gitu doang,” tutur pedangdut 25 tahun tersebut.

Menanggapi cerita sang istri, Gilga Sahid tampak membela diri. Dia mengaku, tampilan luarnya memang terlihat cuek dan dingin. Namun dia mengaku, pertemuan dengan Happy Asmara di Ambyar Awards 2023 itu cukup membekas baginya.

Kenal dari Ambyar Awards, Gilga Sahid yakin akan menikahi Happy Asmara. (Foto: MNC Media)

“Saya orangnya memang cuek dan dingin. Tapi saat saya melihat dia saat itu, sebenarnya sudah yakin sih Happy bakal jadi istri saya,” tuturnya sambil tertawa. 

Tahun ini, panggung Ambyar Awards kembali mempertemukan Happy Asmara dan Gilga setelah menikah Mei silam. Mereka tampil berduet membawakan lagu Kisinan 2 yang membawa Happy meraih trofi malam itu.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
