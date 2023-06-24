Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, MNCTV Gelar Ambyar Awards 2023 Live dari Mojokerto

Siti Mutammimah , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:39 WIB
Malam Ini, MNCTV Gelar Ambyar Awards 2023 Live dari Mojokerto
Ambyar Awards 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menggelar ajang penghargaan Ambyar Awards dari Lapangan Raden Wijaya, Mojokerto, pada 24 Juni 2023, pukul 21.00 WIB. Ajang ini dipastikan menyuguhkan aksi spektakuler, panggung megah, dan kolaborasi antargenerasi.

Rangkaian acara Ambyar Awards dimulai sejak pukul 06.00 WIB dengan menggelar senam pagi bersama Pemerintah Kota Mojokerto beserta jajarannya. Kemudian ada pula lomba mewarnai anak-anak, doorprize, dan pawai iring-iringan pengisi acara.

Malam ini, Anda akan dimanjakan penampilan ‘dara asmara’, kolaborasi ciamik antara Happy Asmara dan pedangdut Inul Daratista, serta aksi sulap Master Limbad dan Cak Sodiq. 

Selain empat nama di atas, ajang yang akan dipandu oleh Rian Ibram dan Vega Darwanti itu juga akan dimeriahkan oleh Farel Prayoga, Jihan Audy, Dara Fu, Shepin Misa, Arlida Putri, Laila Ayu, Dike Sabrina, Gildcoustik, the Saxobrothers, Ambyar People.

Ambyar Awards. (Foto: MNCTV)

Lalu, siapakah yang akan membawa pulang penghargaan terbaik Ambyar Awards 2023 malam ini? Jangan lewatkan siaran langsungnya di MNCTV, pukul 21.00 WIB.

