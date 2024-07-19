Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Manis Anji Kepada Wina Natalia Usai Resmi Cerai

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |07:21 WIB
Pesan Manis Anji Kepada Wina Natalia Usai Resmi Cerai
Pesan Manis Anji Kepada Wina Natalia Usai Resmi Cerai (Foto: IG Anji)
A
A
A

JAKARTA - Anji Manji resmi bercerai dari istrinya, Wina Natalia sejak Kamis (18/7/2024). Rumah tangga yang telah dijalani selama 12 tahun itu pun berakhir usai Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor mengumumkan putusan cerai mereka.

Tak lama berselang usai putusan cerai itu diumumkan, Anji pun mengunggah foto-foto kenangannya bersama sang mantan istri.

Pesan Manis Anji Kepada Wina Natalia Usai Resmi Cerai
Pesan Manis Anji Kepada Wina Natalia Usai Resmi Cerai

Melalui keterangan unggahannya, Anji pun mengucapkan terima kasih kepada Wina kebersamaan yang telah dijalani selama 12 tahun terakhir dengan segala lika-liku kehidupan mereka.

Lalu, Anji juga menuliskan pesan kepada Wina bahwa rumah tangga mereka boleh saja berakhir tapi tidak dengan hubungan mereka sebagai keluarga. Kedepannya Anji dan Wina akan terus menjalin hubungan baik, termasuk sebagai orangtua bagi anak-anak mereka. 

"Terima kasih untuk 12 tahun ini, @winatalia . Mulai hari ini hingga selamanya, kita akan terus menjadi keluarga," ujar Anji dikutip dari unggahan Instagramnya @duniamanji, Jumat (19/7/2024). 

Sebagai informasi, Humas Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Dadang Karim, menjelaskan rincian putusan cerai Anji dan Wina dari majelis hakim.

"Perkara atas nama penggugat Wina Natalia dan tergugat Erdian Aji Prihartanto (Anji Manji-red) berdasarkan aplikasi kami ternyata hari ini sudah dibacakan putusan sesuai dengan agendanya. Dibaca dalam persidangan elitigasi yang pokoknya ammarnya mengabulkan," ucap Dadang Karim di kantornya, Kamis (18/7/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/33/3052570/anji_manji-iany_large.jpg
Anji Manji Punya Terapi Unik Usai Resmi Menduda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/33/3051706/anji_soal_selingkuh-2lVb_large.jpg
Isu Selingkuh dengan Juliette Angela, Anji Manji Ungkap Fakta Lingerie Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3050006/anji_dan_wina_natalia-0S1b_large.jpg
12 Tahun Bersama, Anji Manji Tak Pernah Menyesal Menikah dengan Wina Natalia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047810/anji_manji-Gh7d_large.jpg
Anak Anji Mendadak Dikasihani Lantaran Pertanyaan Polos Vidi Aldiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041180/anji_manji_dan_wina-035p_large.jpg
Respons Wina Natalia Usai Dengar Keinginan Anji untuk Vasektomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039138/anji_manji-62xm_large.jpg
Anji Manji Ungkap Alasan Ingin Lakukan Vasektomi Usai Bercerai dari Wina Natalia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement