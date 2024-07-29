Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Wina Natalia Usai Dengar Keinginan Anji untuk Vasektomi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |17:35 WIB
Respons Wina Natalia Usai Dengar Keinginan Anji untuk Vasektomi
Respons Wina Natalia Usai Dengar Keinginan Anji untuk Vasektomi (Foto: Instagram/duniamanji)
A
A
A

JAKARTA - Anji Manji berencana melakukan vasektomi usai bercerai dari Wina Natalia. Saat tampil di podcast milik Deddy Corbuzier, Anji pun mengaku sudah mencari tahu soal vasektomi hingga soal biaya untuk melakukan proses pemandulan permanen tersebut.

Diketahui, Anji sendiri memiliki keinginan untuk melakukan vasektomi lantaran anaknya, Saga Omar Nagata tak lagi mau memiliki adik. Bahkan Saga minta agar ayahnya bisa fokus pada anak-anaknya saat ini, terutama Sigra yang mengidap autisme.

Terkait kabar Anji bakal melakukan vasektomi, Wina pun angkat bicara. Menurut Wina, wajar apabila Saga meminta hal tersebut, mengingat Wina memiliki dua anak dari pernikahannya terdahulu dengan Wishnutama, sedangkan Anji sudah memiliki anak biologis dari hubungannya dengan Sheila MArcia.

Respons Wina Natalia Usai Dengar Keinginan Anji untuk Vasektomi (Foto: Instagram/duniamanji)


"Aku bisa ngerti sih ya, karena keluarga aku tuh emang keluarga yang complicated. Jadi adiknya ada di mana-mana kakaknya ada di mana-mana," ujar Wina Natalia saat tampil di salah satu stasiun televisi.


"Jadi pada saat kita pisah terus Saga minta gitu sih aku ngerti sih. Maksudnya dia kayaknya malas akan ada keribetan silsilah keluarga gitu. Karena sekarang aja kan kayak complicated banget, dia punya kakak di sini punya adik di sini," lanjutnya.

Wina sendiri mengatakan bahwa keputusannya dan Anji untuk berpisah sempat ditentang oleh anak mereka. Bahkan Saga diakui sempat takut saat harus menghadapi kehidupan ketika ayah dan ibunya sudah tak lagi bersama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/33/3052570/anji_manji-iany_large.jpg
Anji Manji Punya Terapi Unik Usai Resmi Menduda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/33/3051706/anji_soal_selingkuh-2lVb_large.jpg
Isu Selingkuh dengan Juliette Angela, Anji Manji Ungkap Fakta Lingerie Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3050006/anji_dan_wina_natalia-0S1b_large.jpg
12 Tahun Bersama, Anji Manji Tak Pernah Menyesal Menikah dengan Wina Natalia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047810/anji_manji-Gh7d_large.jpg
Anak Anji Mendadak Dikasihani Lantaran Pertanyaan Polos Vidi Aldiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/33/3039138/anji_manji-62xm_large.jpg
Anji Manji Ungkap Alasan Ingin Lakukan Vasektomi Usai Bercerai dari Wina Natalia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038409/wina_natalia_dan_anji_manji-z8LH_large.jpg
Tegas! Wina Natalia Tidak Akan Rujuk dengan Anji Manji
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement