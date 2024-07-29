Respons Wina Natalia Usai Dengar Keinginan Anji untuk Vasektomi

JAKARTA - Anji Manji berencana melakukan vasektomi usai bercerai dari Wina Natalia. Saat tampil di podcast milik Deddy Corbuzier, Anji pun mengaku sudah mencari tahu soal vasektomi hingga soal biaya untuk melakukan proses pemandulan permanen tersebut.



Diketahui, Anji sendiri memiliki keinginan untuk melakukan vasektomi lantaran anaknya, Saga Omar Nagata tak lagi mau memiliki adik. Bahkan Saga minta agar ayahnya bisa fokus pada anak-anaknya saat ini, terutama Sigra yang mengidap autisme.



Terkait kabar Anji bakal melakukan vasektomi, Wina pun angkat bicara. Menurut Wina, wajar apabila Saga meminta hal tersebut, mengingat Wina memiliki dua anak dari pernikahannya terdahulu dengan Wishnutama, sedangkan Anji sudah memiliki anak biologis dari hubungannya dengan Sheila MArcia.

Respons Wina Natalia Usai Dengar Keinginan Anji untuk Vasektomi (Foto: Instagram/duniamanji)



"Aku bisa ngerti sih ya, karena keluarga aku tuh emang keluarga yang complicated. Jadi adiknya ada di mana-mana kakaknya ada di mana-mana," ujar Wina Natalia saat tampil di salah satu stasiun televisi.



"Jadi pada saat kita pisah terus Saga minta gitu sih aku ngerti sih. Maksudnya dia kayaknya malas akan ada keribetan silsilah keluarga gitu. Karena sekarang aja kan kayak complicated banget, dia punya kakak di sini punya adik di sini," lanjutnya.

Wina sendiri mengatakan bahwa keputusannya dan Anji untuk berpisah sempat ditentang oleh anak mereka. Bahkan Saga diakui sempat takut saat harus menghadapi kehidupan ketika ayah dan ibunya sudah tak lagi bersama.