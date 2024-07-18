Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia, Netizen Duga karena Kecelakaan

Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia, Netizen Duga karena Kecelakaan (Foto: IG Dali Wassink)

JAKARTA - Jennifer Coppen datang dengan kabar duka. Sang suami, Dali Wassink meninggal dunia pada Kamis (18/7/2024).

Kabar itu diungkap langsung oleh Jennifer di akun Instagram-nya. Ibu satu anak ini mengungkap sang suami tutup usia.

“Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Suami tercinta saya Yitta dali wassink pada hari Kamis jam 02.20 WITA,” tulis Jennifer di Instagram @jennifercoppenreal20.

Kabar duka meninggalnya Dali Wassink ini sontak membuat akun TikTok-nya diserbu warganet. Sebelum wafat, Dali masih sempat mengunggah konten masak-masak di akun TikTok, @dali.wassink.