JAKARTA - Jennifer Coppen datang dengan kabar duka. Sang suami, Dali Wassink meninggal dunia pada Kamis (18/7/2024).
Kabar itu diungkap langsung oleh Jennifer di akun Instagram-nya. Ibu satu anak ini mengungkap sang suami tutup usia.
“Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Suami tercinta saya Yitta dali wassink pada hari Kamis jam 02.20 WITA,” tulis Jennifer di Instagram @jennifercoppenreal20.
Kabar duka meninggalnya Dali Wassink ini sontak membuat akun TikTok-nya diserbu warganet. Sebelum wafat, Dali masih sempat mengunggah konten masak-masak di akun TikTok, @dali.wassink.