Postingan Terakhir Suami Jennifer Coppen sebelum Meninggal Dunia

Postingan Terakhir Suami Jennifer Coppen sebelum Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

BALI - Suami Jennifer Coppen, Yitta Dali Wassink, meninggal dunia, pada 18 Juli 2024, pukul 02.20 WITA. Lewat Instagram, mendiang sempat mengunggah kegiatan terakhirnya sebelum tutup usia.

Lewat Insta Story, Dali mengunggah meja biliar berwarna biru. Pada video berbeda, dia tampak membidik bola biliar dengan serius. Tak ada caption apapun dalam unggahan tersebut.

Jennifer Coppen mengungkapkan sang suami meninggal dunia, pada 18 Juli 2024, pukul 02.20 WITA. Sang aktris tidak mengungkapkan penyebab kematian suaminya.

Postingan Terakhir Suami Jennifer Coppen sebelum Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/@dali.wassink)

Dia meminta semua pihak untuk memberikan mereka privasi di momen duka tersebut. Sang aktris menyebut, mendiang suaminya sebagai pria yang ceria dan baik.

"Papa Dali selalu belajar menjadi ayah yang baik untuk Kamari, suami yang baik untuk saya, dan anak yang baik untuk kedua orangtuanya," tuturnya.

Yitta Dali Wassink meninggal dunia di usia yang sangat muda, 22 tahun. Mendiang dan Jennifer Coppen menikah pada 10 Oktober 2023 dan dikaruniai seorang anak perempuan.*

(SIS)