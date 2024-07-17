Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarah Menzel Berharap Azriel Hermansyah Jadi yang Terakhir

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |05:35 WIB
Sarah Menzel Berharap Azriel Hermansyah Jadi yang Terakhir
Sarah Menzel Berharap Azriel Hermansyah Jadi yang Terakhir (Foto: Instagram/ssarah_menzel)
A
A
A

JAKARTA - Azriel Hermansyah baru saja melamar sang kekasih, Sarah Menzel. Menariknya lamaran tersebut dilakukan Azriel di hari perayaan ulang tahunnya dan di hadapan keluarganya serta Sarah.

Meski memilih untuk melanjutkan pendidikan sebelum akhirnya menikah, Sarah Menzel mengaku sangat senang saat dilamar oleh putra Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu. Apalagi Azriel diketahui merupakan kekasih pertama Sarah, dan diharapkan pula bisa menjadi yang terakhir.

"Azriel pasangan pertama aku dan semoga yang terakhir," ujar Sarah Menzel baru-baru ini.

"Doain aja bisa sampai pernikahan," harapnya.

Sarah Menzel Berharap Azriel Hermansyah Jadi yang Terakhir (Foto: Instagram/ssarah_menzel)

Diketahui, jalinan asmara Azriel dan Sarah telah berlangsung sejak 2018. Sempat putus nyambung dan terlibat pertengkaran, hubungan keduanya semakin ke sini justru menunjukkan kedewasaan masing-masing.

Sarah pun mengaku cukup yakin menerima lamaran Azriel hingga nantinya menikah dengan adik Aurel tersebut. Begitupun Azriel, yang berani melamar Sarah lantaran mendapat lampu hijau alias restu dari keluarga saat menjalin hubungan.


"Karena keluarga juga udah sama-sama support, ada plus-plus poin juga yang aku lihat dari dia, makanya aku yakin," jelas Sarah.

"Karena kita udah saling kenal, keluarga juga baik-baik semua," timpal Azriel Hermansyah.

 

Halaman:
1 2
