Dapat Izin Anissa Aziza, Raditya Dika Tak Masalah Beradegan Ranjang dengan Ariel Tatum

JAKARTA - Raditya Dika menjadi sorotan usai dirilisnya teaser trailer film Catatan Harian Menantu Sinting. Pasalnya, trailer itu memperlihatkan Radit beradegan ranjang dengan Ariel Tatum.

Gebrakan tersebut dilakukan usai Radit dan Ariel Tatum disatukan dalam sebuah proyek film serta dipasangkan sebagai pasangan suami istri yang baru saja menikah. Bahkan Raditya Dika sukses membuat banyak orang terkejut saat melihatnya melakoni adegan yang cukup intim.

Bukan tanpa alasan, seba Radit biasanya dikenal dengan film komedi dengan adegan-adegan konyol.



Ternyata, Raditya Dika mengaku bahwa sejak awal ditawari oleh Sunil Soraya untuk terlibat dalam film ini, dirinya sudah mengetahui bahwa dia akan melakoni adegan ranjang. Radit sendiri merasa aman dan tidak mempermasalahkannya, termasuk sang istri, Anissa Aziza.

Dapat Izin Anissa Aziza, Raditya Dika Tak Masalah Beradegan Ranjang dengan Ariel Tatum (Foto: Instagram/raditya_dika)



"Semua kita obrolin. Dari awal, Pak Sunil sudah bilang ada adegan ini. Aman sih semuanya," ujar Raditya Dika di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.



Sebelum melakoni adegan tersebut, Radit telah melalui proses workshop selama lima bulan untuk semakin memantapkan adegan demi adegan yang akan dilakoni.



"Kita melalui workshop ini ada kali 5 bulan. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang kalian inginkan saja," tandasnya.



Sebelumnya, tak lama berselang usai teaser film tersebut dirilis, Anissa Aziza mengaku santai dengan adegan intim yang dilakoni suaminya. Dia tak mempermasalahkan adegan tersebut karena sejak awal sudah mengetahui dari naskah yang dibacanya.