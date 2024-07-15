Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kaget Digugat Cerai Kimberly Ryder, Edward Akbar : Doain Semoga Tetap Baik

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |07:05 WIB
Kaget Digugat Cerai Kimberly Ryder, Edward Akbar : Doain Semoga Tetap Baik
Kaget Digugat Cerai Kimberly Ryder, Edward Akbar : Doain Semoga Tetap Baik (Foto: IG Edward)
A
A
A

JAKARTA - Edward Akbar angkat bicara usai informasi soal Kimberly Ryder yang melayangkan gugatan cerai kepadanya mencuat ke publik. Diketahui artis 30 tahun itu melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta pusat pada 12 Juli 2024.

Informasi ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Wawan Iskandar. Gugatan tersebut diajukan secara e-court oleh kuasa hukum Kimberly."Ada ya, sudah masuk (gugatan Kimberly) Jumat sore. Betul itu, ada gugatan. Dia daftar untuk gugat cerai suaminya," kata Wawan Iskandar  di PA Jakarta Pusat.

Kaget Digugat Cerai Kimberly Ryder, Edward Akbar : Astaghfirullah
Kaget Digugat Cerai Kimberly Ryder, Edward Akbar : Astaghfirullah

Edward Akbar pun mengunggah tangkapan layar salah postingan satu akun yang memberikan informasi soal gugatan cerai dari sang istri. Edward tampak terkejut sembari mengucap istighfar. 

Dia pun menyinggung soal duniawi yang diduga menjadi penyebab gugatan cerai tersebut. Bapak dua anak itu pun meminta doa agar proses perceraiannya bisa berjalan dengan baik. Unggahan itu pun disimpannya dalam fitur sorotan di Instagram dengan judul 'Gugatan Kim'.

"Astaghfirullah karena dunia ? M*t*r*?. Doain ya supaya semua tetap baik," ujar Edward Akbar dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @edward_akbar, Senin (15/7/2024). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178864//clara_shinta-Ye3q_large.jpg
Clara Shinta Akui Haus Kasih Sayang, Suami Lebih Pilih Nonton Drama China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178806//raisa-D6Av_large.jpg
Raisa Andriana Gugat Cerai Hamish Daud, Sidang Perdana Digelar 3 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178758//chicco_jericho-9FZ8_large.JPG
Diangkat ke Layar Lebar, Chicco Jerikho Rela Ubah Penampilan Demi Peran Ayah David Ozora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178759//baim_wong_jadi_sutradara-K7DG_large.JPG
Betah Jadi Sutradara, Baim Wong Mau Eksperimen Buat Film Genre Horor dan Komedi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178757//krisdayanti-kpHm_large.jpg
Sejak Kapan Diva Indonesia Krisdayanti Belajar Wushu? Ini Kisah Perjalanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178754//ammar_zoni_disidang_secara_teleconference-SJ6X_large.JPG
Ammar Zoni Didakwa Jual-Beli Narkoba di Rutan Salemba, Terima 100 Gram Sabu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement