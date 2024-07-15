Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Natasha Ryder Minta Edward Akbar Tak Bikin Drama dengan sang Kakak

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |20:45 WIB
Natasha Ryder Minta Edward Akbar Tak Bikin Drama dengan sang Kakak
Natasha Ryder Minta Edward Akbar Tak Bikin Drama dengan sang Kakak (Foto: Instagram/natasharyder)
A
A
A

JAKARTA - Adik kandung Kimberly Ryder, Natasha Ryder, ikut bereaksi usai Edward Akbar buka suara terkait gugatan cerai yang dilayangkan kepadanya. Natasha mengunggah ulang unggahan Edward yang menuliskan pesan kepada Kimberly untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka tanpa campur tangan orang lain.

Natasha pun nampak menyindir Edward karena merasa heran dengan apa yang dibicarakan oleh kakak iparnya itu. Natasha bahkan dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Edward melalui pesannya itu.

"Kocak lu. nyari apa sih?," ujar Natasha Ryder dikutip dari unggahan Instagram Story @natasharyder, Senin (15/7/2024).

Natasha Ryder Minta Edward Akbar Tak Bikin Drama dengan sang Kakak (Foto: Instagram/natasharyder)


Natasha pun tak mempermasalahkan jika Edward ingin memblokir Instagramnya. Nampaknya hubungan kakak dan adik ipar ini tengah memanas.

Hanya saja, Natasha memperingatkan kakak iparnya itu agar tak menciptakan drama dengan Kimberly Ryder.

"Silahkan block gue di IG. Tapi jangan coba-coba bikin drama sama kakak gue," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Kimberly melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 12 Juli 2024. Informasi ini bahkan telah dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Wawan Iskandar.

 

