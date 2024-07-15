Edward Akbar Tulis Pesan untuk Kimberly Ryder Usai Digugat Cerai

JAKARTA - Edward Akbar menulis pesan khusus untuk istrinya, Kimberly Ryder usai mengetahui kabar bahwa dirinya telah digugat cerai. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Edward juga meminta doa kepada sang istri agar cobaan dalam rumah tangga mereka dapat terlewati dengan baik.

Menurut Edward, kembali harmonisnya rumah tangga mereka tak hanya diinginkan olehnya tetapi juga kedua anak mereka.



Edward pun berharap apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka dapat diselesaikan tanpa campur tangan dari pihak manapun.



"Doain semua bisa baik ya ma @kimbrlyryder demi kita dan Rayden dan Aisyah, tanpa intervensi dari pihak manapun ya," ujar Edward Akbar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @edward_akbar, Senin, (15/7/2024).



Edward Akbar tak ingin urusan rumah tangganya diintervensi oleh pihak lain yang sebenarnya tak memahami betul perjalanan kehidupan rumah tangganya selama hampir 6 tahun ini.



"Apalagi pihak yang tidak mengetahui perjalanan kita sesungguhnya," sambungnya.