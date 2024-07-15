Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jin BTS Akui Gugup Jadi Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:51 WIB
Jin BTS Akui Gugup Jadi Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024
Jin BTS Akui Gugup Jadi Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024. (Foto: BigHit Music)
A
A
A

PARIS - Jin BTS telah menyelesaikan tugasnya sebagai pembawa obor Olimpiade Paris 2024 di Perancis, pada 14 Juli 2024. Momen tersebut bertepatan dengan Bastille Day yang merupakan perayaan Revolusi Perancis. 

Mengutip AP News, Senin (15/7/2024), libur di perayaan Bastille Day biasanya akan diisi dengan konser dan festival meriah yang digelar di berbagai tempat di Perancis. 

Jin BTS kemudian merilis pernyataan resmi melalui agensinya, BigHit Music terkait tugasnya sebagai pembawa obor Olimpiade. “Sebuah kehormatan bagiku bisa berpartisiapasi dalam momen penuh makna ini,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (15/7/2024).

Jin BTS Akui Gugup Jadi Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024. (Foto: BigHit Music)
Jin BTS Akui Gugup Jadi Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024. (Foto: BigHit Music)

Idol 31 tahun tersebut kemudian berterima kasih atas dukungan para penggemarnya sehingga dia bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. “Aku sangat gugup, sampai tak sadar waktu berlalu dan bisa menyelesaikan tugasku,” imbuhnya.

Selain dukungan para ARMY (fandom BTS), Jin juga mengaku, mendapat dukungan para penonton yang ada di lokasi. Dia secara khusus juga memberikan dukungannya pada atlet Korea Selatan yang berlaga di Olimpiade 2024. 

Halaman:
1 2
