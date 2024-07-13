Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi BIMA S dalam Episode Trust Must Be Earned, Hanya di GTV

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |08:12 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode Trust Must Be Earned, Hanya di GTV
Animasi BIMA S dalam Episode Trust Must Be Earned, hanya di GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Akhir pekan Anda akan semakin semarak dengan kehadiran serial animasi BIMA S. Animasi produksi MNC Animation ini mengisahkan petualangan Satria dan teman-temannya yang mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Episode Trust Must Be Earned bercerita tentang Nadra dan Rama yang menerima sinyal dari matrix di Planet Unatius. Skylar ingin mengambil alih tubuhnya untuk mencari matrix, namun Satria menolaknya.

Namun tiba-tiba Monster Tloogon menyerang hingga membuat Satria jatuh ke dasar tebing dan tak sadarkan diri. Ikuti kisah animasi BIMA S selengkapnya di GTV, pada 14 Juli 2024, pukul 08.00 WIB.

Dirilis sejak tahun 2020, serial animasi BIMA S bertransformasi menjadi tayangan favorit keluarga Indonesia di akhir pekan. Animasi ini bahkan meraih penghargaan Program Animasi Terbaik Kategori Televisi dari Anugerah KPI Awards 2022.

Animasi kreasi anak bangsa ini tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga menyimpan pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan untuk penontonnya.

Selain di GTV, Anda juga bisa menonton serial animasi BIMA S melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Store. Atau, Anda bisa mengakses laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/598/3095168/animasi_bima_s-0pZX_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Shoot Down, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/598/3093003/animasi_bima_s-VJl1_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Taken, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/598/3086365/animasi_bima_s-IC2G_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/598/3081507/animasi_bima_s-8Vu3_large.jpg
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/598/3076348/animasi_bima_s-VphY_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode SACRED FOREST, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/598/3073787/bima_s-4Il5_large.jpeg
Bima S Episode Golden Time
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement