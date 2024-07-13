Animasi BIMA S dalam Episode Trust Must Be Earned, Hanya di GTV

Animasi BIMA S dalam Episode Trust Must Be Earned, hanya di GTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Akhir pekan Anda akan semakin semarak dengan kehadiran serial animasi BIMA S. Animasi produksi MNC Animation ini mengisahkan petualangan Satria dan teman-temannya yang mengumpulkan kekuatan tujuh matrix.

Episode Trust Must Be Earned bercerita tentang Nadra dan Rama yang menerima sinyal dari matrix di Planet Unatius. Skylar ingin mengambil alih tubuhnya untuk mencari matrix, namun Satria menolaknya.

Namun tiba-tiba Monster Tloogon menyerang hingga membuat Satria jatuh ke dasar tebing dan tak sadarkan diri. Ikuti kisah animasi BIMA S selengkapnya di GTV, pada 14 Juli 2024, pukul 08.00 WIB.

Dirilis sejak tahun 2020, serial animasi BIMA S bertransformasi menjadi tayangan favorit keluarga Indonesia di akhir pekan. Animasi ini bahkan meraih penghargaan Program Animasi Terbaik Kategori Televisi dari Anugerah KPI Awards 2022.

Animasi kreasi anak bangsa ini tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga menyimpan pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan untuk penontonnya.

Selain di GTV, Anda juga bisa menonton serial animasi BIMA S melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Store. Atau, Anda bisa mengakses laman www.rctiplus.com.*

(SIS)