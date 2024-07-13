Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anji Rayakan Anniversary Pernikahan Terakhir Jelang Cerai

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |21:46 WIB
Anji Rayakan <i>Anniversary</i> Pernikahan Terakhir Jelang Cerai
Anji Rayakan Anniversary Pernikahan Terakhir Jelang Cerai. (Foto: Instagram/@duniamanji)
A
A
A

JAKARTA - Anji dan Wina Natalia merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-12, pada 13 Juli 2024. Ini akan menjadi perayaan terakhir bagi keduanya merayakan anniversary pernikahan.

Pasalnya, Anji dan Wina tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Cibinong. Pada momen tersebut, dia mengunggah foto tangannya dan Wina dengan cincin kawin yang tersemat di jari manis masing-masing.

“13 Juli yang ke-12. Mungkin (ini) perayaan yang terakhir, dengan perhatian dan tanggungjawab yang tetap mengalir,” ungkap pelantun Dia tersebut dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, pada Sabtu (13/7/2024). 

Anji Rayakan Anniversary Pernikahan Terakhir di Tengah Proses Cerai. (Foto: Instagram/@duniamanji)
Anji Rayakan Anniversary Pernikahan Terakhir Jelang Cerai. (Foto: Instagram/@duniamanji)

Pada unggahan berbeda, bapak tiga anak tersebut membagikan tangkapan layar berita soal dirinya yang mengaku tak akan melepaskan cincin pernikahan tersebut meski nanti esmi bercerai nanti. 

“Saya kayaknya akan pakai terus cincin kawin ini,” ujar Anji kepada awak media, pada 6 Juni silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
