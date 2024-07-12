Rhoma Irama Asyik Dangdutan di Konser Indonesian Television Awards 2024

JAKARTA - Rhoma Irama turut memeriahkan concert celebration Indonesian Television Awards 2024 pada Kamis (11/7/2024). Kehadiran Rhoma Irama di panggung malam konser ITA 2024 ini sontak menghibur dan bikin para penonton bernostalgia.

Tampil memukau dengan outfit hitam dan jubah berwarna kuning, Rhoma Irama membuka penampilannya lewat lagu Santai. Penampilan pedangdut yang akrab disapa Bang Haji ini membuat penonton ikut bernostalgia dengan lagu-lagu hitsnya di era 80-an.

Rhoma Irama di Indonesian Television Awards 2024

“Selamat malam,” ucap Rhoma Irama menyapa para penonton.

Tak sendirian, penampilan spesial Rhoma Irama ini juga diiringi oleh Soneta Band yang dengan apik mengiringi musik-musik dari sederet lagu Rhoma Irama. Alunan musik dangdut yang merdu sukses menghibur para penonton di malam spesial concert celebration ini.

Selanjutnya, lagu Badai Fitnah juga turut menjadi penutup di penampilan spesial Rhoma Irama. Sang Raja Dangdut sukses mengguncang panggung konser ITA 2024 sekaligus menghibur para penonton yang asyik goyang bersama.