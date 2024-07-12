Fantastis, Aruma Raih 3 Platinum di Indonesia

JAKARTA - Aruma terus menorehkan prestasi di industri musik Indonesia. Terbaru, Aruma berhasil mendapatkan platinum lewat single Muak.

Aruma berhasil mendapatkan 3 platinum di Indonesia dan 1 platinum di Malaysia. Capaian ini tentunya membuat dirinya merasa senang sekaligus bangga.

"Selalu bersyukur dan bahagia mendapatkan semua ini, apalagi bisa menyentuh negeri orang! terima kasih sudah mendengarkan," ucap Aruma.

Prestasi memukau ini membuat dirinya semakin antusias untuk berkarya. Bukan beban, Aruma kemudian menjadikan prestasi ini motivasi dirinya.

"Tidak sama sekali membuat aku beban, justru membuatku lebih termotivasi untuk selalu meraih banyak hal lagi dalam hidupku," sambungnya.

Aruma menjadi salah satu solois berbakat di industri musik Indonesia. Terbaru, Aruma berhasil menyabet Piala AMI Awards 2023 sebagai Pendatang Baru Terbaik.