Yoppi Tanjuang Perkenalkan Gaya Pergaulan Anak Muda Medan: Keras, Tak Ada Basa-Basi

JAKARTA - Yoppi Tanjuang melakukan perubahan dalam isi kontennya di YouTube. Dari konten tentang pasangan suami istri, dia kini membagikan pandangannya tentang budaya generasi muda di kota asalnya, Medan.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Medan memiliki kekayaan budaya yang beragam. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari budaya Medan adalah gaya bicara yang keras dan to the point.

Yoppi Tanjuang perkenalkan gaya pergaulan anak muda Medan. (Foto: MNC Media)

“Orang Medan itu keras, tidak ada basa-basi apalagi sama teman-teman tongkrongan. Tapi justru sikap itulah yang membuat pertemanan anak Medan solid. Anak Medan juga terkenal dengan kesetiakawanan mereka,” ujar Yoppi Armanda.

Pergaulan anak muda Medan inilah yang kemudian disuguhkan Yoppi dalam konten-kontennya. Sehingga banyak orang di luar Sumatera Utara yang lebih memahami kebiasaan warga Medan.

Yoppi Armanda bersyukur, perkembangan teknologi membantunya dalam berkarya sekaligus menghasilkan uang dari konten-konten yang dihasilkannya.