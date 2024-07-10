Inara Rusli Ajukan Syarat pada Virgoun Sebelum Bawa Anak Datang Menjenguk ke RSKO

JAKARTA - Inara Rusli mengaku akan membawa anaknya untuk menjenguk Virgoun yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta Timur. Namun, sebelum akhirnya mempertemukan anaknya dengan pelantun 'Diary Depresiku' tersebut, mantan anggota girlband Bexxa ini terlebih dahulu mengajukan syarat pada Virgoun.



Diakui Inara, dia memberikan syarat pada Virgoun untuk menemui seorang ustaz dan psikiater yang memiliki akses dengan dirinya. Hal itu dilakukan agar Inara bisa terlebih dahulu mengetahui kondisi Virgoun sebelum mempertemukan sang mantan dengan buah hatinya.



"Aku enggak pernah ngebatesin dia komunikasi sama anak sih. Tapi kalau untuk ketemu dalam keadaan seperti ini, aku harus kasih dia syarat sebelum menemui anak-anak," ujar Inara Rusli dalam tayangan Pagi Pagi Ambyar.

Inara Rusli Ajukan Syarat pada Virgoun Sebelum Bawa Anak Datang Menjenguk ke RSKO (Foto: YouTube)



"Dia harus menemui Ustaz dan Psikiater yang mana aku juga punya akses untuk tahu progres dia, demi untuk kebaikan anak-anak," sambungnya.



Sebagai ibu, Inara merasa jika dirinya wajib untuk melindungi anak-anaknya.



"Iya enggak mungkin aku sebagai orang tua kandung dari anak-anakku, sebagai ibu aku wajib untuk melindungi anak-anak demi kebaikan mereka juga," bebernya.



Sementara itu, Inara sendiri mengaku akan memberi penjelasan pada ketiga buah hatinya, terutama Starla terkait kondisi ayah mereka. Sebab, dia tidak ingin jika anaknya tak pernah mengetahui bahwa orang tua mereka pernah berbuat salah.