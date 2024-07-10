Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ngamuk Dituduh Doyan Bongkar Aib Mantan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |19:01 WIB
Ayu Ting Ting Ngamuk Dituduh Doyan Bongkar Aib Mantan
Ayu Ting Ting Ngamuk Dituduh Doyan Bongkar Aib Mantan
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting tak terima, alias ngamuk saat dituduh sering membongkar aib mantan kekasih. Diketahui, kisah asmara Ayu dengan Muhammad Fardhana harus kandas di tengah jalan.

Usai gagal menikah, muncul berbagai isu di balik latar belakang kandasnya hubungan. Ayu pun lantas tak terima dengan tudingan sering membongkar keburukan sang mantan.

Ayu Ting Ting Ngamuk Dituduh Doyan Bongkar Aib Mantan
Ayu Ting Ting Ngamuk Dituduh Doyan Bongkar Aib Mantan

Hal ini bermula dari tudingan Ivan Gunawan yang ramai di media sosial.

"Maksudnya gini kalau lo tau tentang aib orang itu ya lo pendam aja lo cari tahu aja jangan dipublikasi," ujar Ivan Gunawan dikutip dari potongan video yang diunggah di akun TikTok @Rose.

Lantas Ayu membantah tudingan tersebut. Ayu sedikit marah dengan apa yang diucapkan Ivan Gunawan.

"Emang gue ngomong apaan? Eh lo ceritain jangan sampe orang mikir gue ngomong kemane-mane. Lo kasih tahu ntar kata orang bener omongan lo," kata Ayu Ting Ting

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/194/3069056/ayu_ting_ting-tk0M_large.jpg
Gaya Ayu Ting Ting dengan Sepatu Flat Rp18 Juta, Simpel Tapi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068903/ayu_ting_ting-Gb5m_large.jpg
Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068832/ayu_ting_ting_dan_boy_william-E3a2_large.jpg
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068222/ayu_ting_ting_dan_boy_william-KAzI_large.jpg
Alasan Ayu Ting Ting Tutupi Hubungannya dengan Muhammad Fardhana dari Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060554/assyifa_nuraini-aHEW_large.jpg
Curhat Pilu Adik Ayu Ting Ting Ditinggal sang Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060159/adik_ayu_ting_ting-2GFf_large.jpg
Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement