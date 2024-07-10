JAKARTA - Ayu Ting Ting tak terima, alias ngamuk saat dituduh sering membongkar aib mantan kekasih. Diketahui, kisah asmara Ayu dengan Muhammad Fardhana harus kandas di tengah jalan.
Usai gagal menikah, muncul berbagai isu di balik latar belakang kandasnya hubungan. Ayu pun lantas tak terima dengan tudingan sering membongkar keburukan sang mantan.
Hal ini bermula dari tudingan Ivan Gunawan yang ramai di media sosial.
"Maksudnya gini kalau lo tau tentang aib orang itu ya lo pendam aja lo cari tahu aja jangan dipublikasi," ujar Ivan Gunawan dikutip dari potongan video yang diunggah di akun TikTok @Rose.
Lantas Ayu membantah tudingan tersebut. Ayu sedikit marah dengan apa yang diucapkan Ivan Gunawan.
"Emang gue ngomong apaan? Eh lo ceritain jangan sampe orang mikir gue ngomong kemane-mane. Lo kasih tahu ntar kata orang bener omongan lo," kata Ayu Ting Ting