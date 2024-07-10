Zahwa Massaid Sudah Tiba di Indonesia, Pernikahan Aaliyah dan Thariq Halilintar Semakin Dekat

JAKARTA - Sebagian masyarakat Indonesia tengah menanti momen sakral pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Meski belum tahu kapan pastinya acara tersebut digelar, ayah dari Thariq, Halilintar Anofial Asmid, menyebut jika pernikahan itu bakal berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan lagi.

Agaknya, ucapan dari calon besan Reza Artamevia itu benar adanya. Sebab, Zahwa Massaid, yang merupakan kakak kandung Aaliyah saat ini sudah berada di Jakarta.

Awalnya, Zahwa terlihat mengunggah potret selfenya di akun Instagram Storynya. Beberapa netizen pun ramai lantaran melihat jika Zahwa menandai bandara di Jepang.

Tak lama, di akun Instagram Story Aaliyah, muncul video saat Zahwa sudah berada di rumah. Bahkan Aal dan Zahwa pun sudah sempat mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan sang ibunda.

"Yeaayyy you're back..," kata Aaliyah di Instagram Storynya sambil merekam Zahwa.