Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Pernikahan, Thariq Halilintar Diminta Jaga Jarak dengan Aaliyah 

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:35 WIB
Jelang Pernikahan, Thariq Halilintar Diminta Jaga Jarak dengan Aaliyah 
Jelang Pernikahan, Thariq Halilintar Diminta Jaga Jarak dengan Aaliyah (Foto: Instagram/genhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Gen Halilintar semakin menunjukkan keakrabannya dengan calon anggota baru keluarga mereka, Aaliyah Massaid. Dalam acara tedak siten Azura yang berlangsung beberapa hari lalu, Aaliyah terlihat cukup akrab tak hanya dengan kedua orang tua Thariq Halilintar, tetapi juga calon adik iparnya.

Dalam kesempatan itu, Halilintar Anofial Asmid, juga sempat memberikan wejangan pada putranya dan Aaliyah untuk jaga jarak, mengingat tak lama lagi mereka akan menjadi sepasang suami istri. Wejangan tersebut bahkan sengaja diberikan lantaran Thariq dan Aaliyah sampai saat ini masih cukup intens bertemu.

"Jaga, jangan dekat-dekat dulu. Kan tinggal sebulan lagi," kata Halilintar Anofial.

"Iya," timpal Geni Faruk.

Jelang Pernikahan, Thariq Halilintar Diminta Jaga Jarak dengan Aaliyah (Foto: YouTube Gen Halilintar)

Tak hanya intens bertemu, Aal dan Thariq pun kerap menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Hal itulah yang membuat Halilintar Anofial sebagai ayah, merasa jika nasihatnya cukup diperlukan oleh anak dan calon menantunya.

"Jangan sentuh-sentuhan dulu," tegasnya.

Sementara itu, dalam video yang tayang di akun YouTube Gen Halilintar, ayah Thariq sempat menolak untuk bersalaman dengan Aaliyah. Sebab menurutnya, Aaliyah bukanlah muhrimnya.

Namun, hal tersebut bisa berubah ketika Aal dan Thariq nantinya sudah sah menjadi pasangan suami istri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148295/thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid_pakaikan_jersey_fc_barcelona_ke_baby_arash-JyYI_large.jpg
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148029/thariq-YIVp_large.jpg
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147271/thariq-yqST_large.jpg
Thariq Halilintar Sedih Anaknya Pakai Baju Real Madrid: Ini Harus Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146969/ini_arti_nama_anak_thariq_halilintar_ahmad_arash_omara_tharia_berharap_putranya_ikuti_rasulullah_saw-GxCp_large.jpg
Ini Arti Nama Anak Thariq Halilintar, Ahmad Arash Omara Tharia Berharap Putranya Ikuti Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146921/momen_romantis_thariq_halilintar_genggam_tangan_aaliyah_massaid_usai_melahirkan-xgiU_large.jpg
Momen Romantis Thariq Halilintar Genggam Tangan Aaliyah Massaid Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/612/3118224/potret_gender_reveal_anak_pertama_thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid-erWJ_large.jpg
5 Potret Gender Reveal Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Ekspresi Bahagia Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement