Jelang Pernikahan, Thariq Halilintar Diminta Jaga Jarak dengan Aaliyah

JAKARTA - Gen Halilintar semakin menunjukkan keakrabannya dengan calon anggota baru keluarga mereka, Aaliyah Massaid. Dalam acara tedak siten Azura yang berlangsung beberapa hari lalu, Aaliyah terlihat cukup akrab tak hanya dengan kedua orang tua Thariq Halilintar, tetapi juga calon adik iparnya.

Dalam kesempatan itu, Halilintar Anofial Asmid, juga sempat memberikan wejangan pada putranya dan Aaliyah untuk jaga jarak, mengingat tak lama lagi mereka akan menjadi sepasang suami istri. Wejangan tersebut bahkan sengaja diberikan lantaran Thariq dan Aaliyah sampai saat ini masih cukup intens bertemu.

"Jaga, jangan dekat-dekat dulu. Kan tinggal sebulan lagi," kata Halilintar Anofial.

"Iya," timpal Geni Faruk.

Jelang Pernikahan, Thariq Halilintar Diminta Jaga Jarak dengan Aaliyah (Foto: YouTube Gen Halilintar)

Tak hanya intens bertemu, Aal dan Thariq pun kerap menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Hal itulah yang membuat Halilintar Anofial sebagai ayah, merasa jika nasihatnya cukup diperlukan oleh anak dan calon menantunya.

"Jangan sentuh-sentuhan dulu," tegasnya.

Sementara itu, dalam video yang tayang di akun YouTube Gen Halilintar, ayah Thariq sempat menolak untuk bersalaman dengan Aaliyah. Sebab menurutnya, Aaliyah bukanlah muhrimnya.

Namun, hal tersebut bisa berubah ketika Aal dan Thariq nantinya sudah sah menjadi pasangan suami istri.