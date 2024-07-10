Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diratukan Thariq Halilintar, Aaliyah Massaid Digendong saat Kesulitan Naik-Turun Mobil

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:10 WIB
Diratukan Thariq Halilintar, Aaliyah Massaid Digendong saat Kesulitan Naik-Turun Mobil
Diratukan Thariq Halilintar, Aaliyah Massaid Digendong saat Kesulitan Masuk Mobil (Foto: YouTube Thariq Halilintar)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara antara Thariq dan Aaliyah Massaid kerap menjadi sorotan netizen. Bahkan persiapan mereka jelang pernikahan yang akan berlangsung kurang lebih satu bulan lagi, menjadi hal paling ditunggu oleh penggemar.

Vlog kebersamaan Aal dan Thariq pun kerap mendapatkan cukup banyak viewers hingga komentar. Bahkan, tak sedikit yang merasa baper dengan perlakuan Thariq pada Aaliyah yang cukup romantis.

Salah satu kelakuan romantis Thariq pada Aaliyah adalah saat keduanya hendak berjalan menggunakan mobil dari kediaman Atta Halilintar menuju lokasi acara Tedak Siten Azura beberapa hari lalu. Kala itu, Aal yang sudah mengenakan kebaya, terlihat kesulitan untuk masuk ke dalam mobil, lantaran mengenakan kain.

Diratukan Thariq Halilintar, Aaliyah Massaid Digendong saat Kesulitan Masuk Mobil (Foto: YouTube Thariq Halilintar)

Melihat calon istrinya kesulitan, Thariq pun dengan sigap langsung membantu. Bahkan dia tampak menggendong putri mendiang Adjie Massaid itu untuk naik dan turun dari mobil.

Sontak saja, potongan video aksi romantis Thariq itu langsung dibanjiri oleh komentar netizen. Bahkan tak sedikit yang mengaku salah tingkah saat melihat Aal mendapat perlakuan bak ratu dari Thariq.

"Berasa aku yang digendong bang Thor wkwkwkwkwk sweet banget sih AalThor," kata dwim***.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
