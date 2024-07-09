Juicy Luicy dan Adrian Khalif Ajak Eca Aura Meriahkan Konser di Jakarta

JAKARTA - Juicy Luicy dan Adrian Khalif kembali mengguncang Jakarta pada hari kedua konser bertajuk Konser Untuk Korban Sakit Hati yang digelar pada tanggal 8 Juli 2024. Bengkel Space di SCBD kembali dipenuhi lebih dari 2.000 orang yang telah membeli habis tiket sejak penjualannya pada tanggal 15 Juni 2024.

Sama meriahnya dengan hari pertama, konser yang dipromotori oleh E-Motion Entertainment dan SOD Live ini kembali mengajak beberapa artis ternama Indonesia untuk berkolaborasi di atas panggung bersama Juicy Luicy dan Adrian Khalif. Beberapa artis yang turut meramaikan panggung pada hari kedua antara lain Nadhif Basalamah, Eca Aura, dan Bernadya.

Juicy Luicy dan Eca Aura

Pertunjukan dibuka oleh Adrian Khalif yang memberikan kejutan dengan kehadiran Nadhif Basalamah dan Bernadya di atas panggung. Sorakan penonton tidak terbendung saat pelantun lagu “Penjaga Hati” itu naik ke atas panggung dan menyapa ribuan orang yang hadir.

Keduanya membawakan lagu “Sedetik” milik Adrian Khalif yang membuat antusiasme penonton semakin memuncak. Menjelang lagu penutup, Bernadya hadir di atas panggung membawakan salah satu lagunya yang sedang naik daun berjudul “Satu Bulan” dan dilanjutkan dengan lagu “Sini” bersama Adrian Khalif.

“Menurut aku acara malam hari ini (Konser Untuk Korban Sakit Hati) sangat gokil! I mean, dia intimate tapi at the same time megah dan spektakuler menurutku. Semuanya sing along, dan bener-bener kayak, ya, emang konser untuk korban sakit hati, sih. Jadi kayak, wow, amazing,” jelas Bernadya sebagai salah satu bintang tamu kejutan Konser Untuk Korban Sakit Hati Jakarta.