Selamat, Jingga Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024

JAKARTA - Jingga resmi keluar sebagai juara di ajang Kontes Ambyar Indonesia 2024. Peserta asal Bandar Lampung ini berhasil meraih Juara 1 di malam Grand Final, Kontes Ambyar Indonesia 2024, Kamis (4/7/2024).



Penampilan Jingga di malam Grand Final ini memang begitu memukau. Sederet lagu-lagu dangdut kroncong sukses ia bawakan di panggung mewah Kontes Ambyar 2024 ini, salah satu lagi Wes Tatas milik Happy Asmara.



Tak hanya menampilkan suaranya yang memukau, penampilan Jingga di malam Grand Final ini juga begitu elegan. Jingga mengenakan gaun merah marun yang mewah dan memesona. Gaya Jingga itu pun semakin menambahkan aura elegan dirinya di atas panggung.



Tak sampai di situ, ibunda Jingga juga hadir menyaksikan langsung penampilannya malam ini. Berterima kasih untuk sang ibunda yang selalu mendukungnya dan hadir di setiap penampilannya.



“Terima kasih sudah selalu hadir melihat penampilanku setiap episodenya,” ungkap Jingga.



Para dewan juri dari penyanyi dangdut ternama Tanah Air juga memberikan banyak wejangan untuk ketiga kontestan yang berhasil mencapai di titik Grand Final ini. Mereka berharap, para kontestan Kontes Ambyar Indonesia 2024 ini bisa terus berkembang dan sukses di industri musik Tanah Air.



“Kalian akan masuk industri dan banyak saingan. Jadi harus punya komitmen dan terus berlatih,” ungkap Iis Dahlia



“Jadilah diri sendiri. Upgrade diri kamu terus agar gak jadi jago kandang,” tambah Inul Daratista.