Perjuangan Inul Jadi Biduan Ternama dalam Series Inul & Adam

JAKARTA – Vision+ memberikan kejutan spesial dengan menayangkan series terbarunya, Inul & Adam. Sitkom yang tayang perdana bulan ini akan dibintangi oleh pedangdut Inul Daratista dan suaminya, Adam Suseno, serta Ari Wibowo.

Pelantun Buaya Buntung itu akan berperan sebagai Inul, seorang perempuan yang bermimpi menjadi biduan terkenal. Untuk mendapatkan kesempatan lebih luas, dia akhirnya memutuskan hijrah ke Ibu Kota.

Tak selancar rencananya, Inul terpaksa menunda mimpinya dan bekerja sebagai asisten pribadi seorang pengacara bernama Adam Suseno (Ari Wibowo). Sementara Adam Suseno akan berperan sebagai sopir sang pengacara.

Series ini akan memadukan alur cerita menarik dengan komedi ringan. Selain Inul Daratista, Adam Suseno, dan Ari Wibowo, series ini juga akan dibintangi komedian ternama lainnya, seperti Eko Patrio dan Komeng.

Series ini disutradarai oleh Adink Luwitang dan dijadwalkan tayang perdana di Vision+ pada akhir Juli 2024. Karena itu, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Vision+ melalui App Store dan Play Store di sini atau silakan akses www.visionplus.id.

