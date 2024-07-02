Diejek soal Gelar Haji, Thariq Halilintar Malah Bagi-Bagi Hadiah Umrah

JAKARTA - Thariq Halilintar nampaknya tak ingin ambil pusing saat dirinya diolok-olok netizen soal gelar haji dua bulan yang belakangan viral. Sebagaimana diketahui, ejekan itu bermula karena ibunda Thariq, Geni Faruk menyebut putranya itu sudah berhaji di usia 2 bulan.

Netizen merasa geram dengan perlakukan ibunda Thariq yang menceritakan hal tersebut di momen lamaran putranya. Lantas, Thariq juga ikut menjadi bulan-bulanan netizen.

Beberapa kali Thariq Halilintar menyebut dirinya 'Pak Haji' dengan santai. Kali ini, adik Atta Halilintar itu pun mengunggah video dengan menyebut dirinya sebagai 'pak Haji KW'. Melalui unggahannya itu, terungkap bahwa ternyata Thariq justru terhibur melihat komentar-komentar netizen soal gelar haji tersebut.

"Assalamualaikum dari Pak Haji KW. Kelihatannya semakin kreatif ya komentar-komentar netizen. Baik itu di kolom komentarku maupun di seluruh kolom komentar yang ada di internet," kata Thariq Halilintar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (2/7/2024).

Thariq berharap komentar-komentar tersebut menjadi doa-doa terbaik yang dikabulkan Allah agar dirinya bisa berangkat haji.

"Semoga komentar-komentarnya beneran jadi doa buat aku, aku bisa haji tahun depan amin," sambungnya.