Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diejek soal Gelar Haji, Thariq Halilintar Malah Bagi-Bagi Hadiah Umrah

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |01:01 WIB
Diejek soal Gelar Haji, Thariq Halilintar Malah Bagi-Bagi Hadiah Umrah
Thariq Halilintar bago-bagi hadiah umrah untuk netizen (Foto: IG Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar nampaknya tak ingin ambil pusing saat dirinya diolok-olok netizen soal gelar haji dua bulan yang belakangan viral. Sebagaimana diketahui, ejekan itu bermula karena ibunda Thariq, Geni Faruk menyebut putranya itu sudah berhaji di usia 2 bulan.

Netizen merasa geram dengan perlakukan ibunda Thariq yang menceritakan hal tersebut di momen lamaran putranya. Lantas, Thariq juga ikut menjadi bulan-bulanan netizen.

Diejek soal Gelar Haji, Thariq Halilintar Malah Bagi-Bagi Hadiah Umrah

Beberapa kali Thariq Halilintar menyebut dirinya 'Pak Haji' dengan santai. Kali ini, adik Atta Halilintar itu pun mengunggah video dengan menyebut dirinya sebagai 'pak Haji KW'. Melalui unggahannya itu, terungkap bahwa ternyata Thariq justru terhibur melihat komentar-komentar netizen soal gelar haji tersebut.

"Assalamualaikum dari Pak Haji KW. Kelihatannya semakin kreatif ya komentar-komentar netizen. Baik itu di kolom komentarku maupun di seluruh kolom komentar yang ada di internet," kata Thariq Halilintar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (2/7/2024).

Thariq berharap komentar-komentar tersebut menjadi doa-doa terbaik yang dikabulkan Allah agar dirinya bisa berangkat haji.

"Semoga komentar-komentarnya beneran jadi doa buat aku, aku bisa haji tahun depan amin," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement