28 Tahun berkarier, Yosi Mokalu Ungkap Kebiasaan Project Pop yang Tak Pernah Berubah

Yosi Mokalu ungkap kebiasaan Project Pop yang tak pernah berubah (Foto: Instagram/project.pop)

JAKARTA - Yosi Mokalu mengungkapkan kebiasaan grup vokalnya, Project Pop, yang tak berubah selama 28 tahun berkarier di musik.

Menariknya, kebiasaan itu bahkan bisa dikatakan sudah menjadi budaya Project Pop sebelum naik panggung.

"Doa sebelum dan sesudah manggung, latihan, dan makan terus," ucap Yosi di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini.

Mewakili personel Project Pop, Yosi menyebut jika berdoa merupakan hal yang sakral untuk kelancaran aksi panggung mereka. Selain itu, ada pula hal yang mulai diperhatikan para personel Project Pop di usia mereka saat ini.

Lantaran kompak hobi kulineran, kelima personel Project Pop juga memperketat pola hidup sehatnya.

"Jaga fisik masing-masing aja," ucap Yosi.

Sementara itu, Tika Panggabean membeberkan jika personelnya sudah mengurangi konsumsi gula sebelum manggung.