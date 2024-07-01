Advertisement
MUSIK

Project Pop Bagikan Tips Jaga Kekompakan Selama 28 Tahun Berkarier

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |16:05 WIB
Project Pop Bagikan Tips Jaga Kekompakan Selama 28 Tahun Berkarier
Project Pop bagikan tips jaga kekompakan (Foto: Instagram/project.pop)
A
A
A

JAKARTA - Project Pop sudah 28 tahun berkarier di industri musik Tanah Air. Diketahui, grup yang digawangi Udjo, Yosi, Odie, Tika dan Gugum ini baru saja merilis album baru sebagai penanda eksistensinya.

Salah satu personel Project Pop, Yosi Mokalu, menjelaskan jika grup vokalnya sadar telah menempuh perjalanan panjang. Seiring berjalannya waktu, hubungan para personel Project Pop pun makin harmonis tanpa ada perselisihan.

"Ya memang pendewasaan juga ya, akhirnya ya kita belajar sendiri, bahwa orang kreatif biasanya ngotot idenya bisa didengar, tapi ini bisa menjadi masukan juga buat teman-teman disana kalau berkelompok seperti kita ini," ucap Yosi di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kita juga belajar, pakai berantem-berantem kok awalnya, memperjuangkan ide masing-masing, tapi lama-lama kita mikir bahwa nggak ada salahnya lah ngalah," tambahnya.

Project Pop

Project Pop bagikan tips jaga kekompakan (Foto: Instagram/project.pop)

Yosi menyebut mengalah merupakan modal penting menjaga kekompakan antar personel.

Dengan begitu, Project Pop lebih objektif dalam memilih sebuah ide.

"Yang penting di panggung semua moodnya bagus semuanya mengerjakan untuk bersama bukan untuk idenya saya aja, idenya Tika aja, jadi ya pendewasaan sih memang ego harus dikalahkan dengan kepentingan bersama," tutur Yosi.

