2 Kali Ditalak Cerai, Yasmine Ow Tegaskan Sudah Tak Lagi Punya Perasaan ke Aditya Zoni

Yasmine Ow sudah tak lagi punya perasaan ke Aditya Zoni (Foto: Instagram/yxsmine.ow)

BOGOR - Yasmine Ow mengaku sudah tak lagi memiliki perasaan kepada Aditya Zoni. Bahkan perasaan tersebut perlahan berkurang, sejak Aditya Zoni mengucapkan talak cerai kepadanya sebanyak dua kali.

Diketahui, sampai saat ini, sidang gugatan cerai yang dilayangkan Yasmine di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor masih berlangsung. Akan tetapi, ibu satu anak ini mengaku sudah mantap untuk berpisah dan menyandang status single parent jika sidang perceraiannya diputus majelis hakim.

"Tidak ada, tidak ada perasaan sama sekali. Alasan cerainya banyak, aku nggak bisa (ceritain), aku udah ditalak juga jadi udah nggak bisa bersatu lagi," tutur Yasmine Ow usai persidangan Selasa (2/7/2024).

Wanita asal Malaysia itu juga memastikan kalau dirinya tak akan menuntut nafkah anak kepada adik Ammar Zoni. Sebab, dia merasa masih mampu untuk menghidupi buah hatinya meski tanpa bantuan Aditya Zoni.

"Hak asuh anak aja, nggak tuntut nafkah anak, karena saya mampu," ucapnya.