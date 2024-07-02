Mediasi Perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni Dinyatakan Gagal

BOGOR - Pasangan Yasmine Ow dan Aditya Zoni kembali menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Selasa (2/7/2024). Sayangnya, sidang beragendakan mediasi itu dinyatakan gagal.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Yasmine Ow, Machi Ahmad, yang turut hadir ke persidangan mendampingi sang klien.

BACA JUGA: Aditya Zoni Bantah Rumor Diceraikan Yasmine Ow Gegara Orang Ketiga

"Mediasi pertama tapi tadi sudah ditandatangani bahwa mediasi tidak berhasil. Hakim mediasi masih akan mencoba tanggal 16 Juli untuk finalnya," kata Machi Ahmad kepada wartawan.

Sementara itu, Yasmine Ow sendiri tak berkomentar banyak saat ditanya terkait mediasinya dengan Aditya yang gagal.

Mediasi perceraian antara Yasmine Ow dan Aditya Zoni dinyatakan gagal (Foto: Instagram/real_aditya1)

"Ya kita udah nggak bisa bersatu lagi," ujar dia singkat.

Dalam gugatannya, Yasmine menegaskan hanya menuntut permohonan cerai dari Aditya Zoni dan hak asuh anak. Dia tak mengajukan gugatan lain seperti harta gana gini maupun nafkah anak.

BACA JUGA: Aditya Zoni dan Yasmine Ow Diwajibkan Hadiri Sidang Cerai Pekan Depan

"Nggak. Karena saya mampu," ucapnya.