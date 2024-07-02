Yasmine Ow Tegaskan Tak Lagi Bisa Bersatu dengan Aditya Zoni

BOGOR - Yasmine Ow mengaku sudah tak lagi bisa menjalani biduk rumah tangga dengan Aditya Zoni. Hal itulah yang membuat mediasi perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor pada hari ini, Selasa (2/7/2024) dinyatakan gagal.

"Ya kita udah nggak bisa bersatu lagi. Pokoknya nggak ada titik temu, gitu aja," kata Yasmine Ow di PA Cibinong usai persidangan hari ini, Selasa (2/7/2024).

Kendati dinyatakan gagal, majelis hakim PA Cibinong disinyalir akan melakukan upaya terakhir pada sidang 16 Juli mendatang. Jika mediasi tersebut kembali menemui jalan buntu, sidang pun diketahui akan masuk ke pembahasan pokok perkara.

"Hakim mediasi masih akan mencoba tanggal 16 Juli untuk finalnya," ucap kuasa hukum Yasmine Ow, Machi Ahmad.

Yasmine Ow tegaskan tak lagi bisa bersatu dengan Aditya Zoni (Foto: Instagram/yxsmine.ow)

Aditya Zoni yang juga hadir ke persidangan menilai perceraian ini merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak. Dia juga tak ingin memaksakan rumah tangga yang sudah tak sejalan lagi.

"Ya ini sangat berat bagi saya, bagi kami berdua. Tidak ada satupun yang mau bercerai. Siapapun tidak mau bercerai. Karena perceraian itu tindakan yang tidak baik. Cuman Allah berkata lain karena ini mungkin jalan yang terbaik bagi kami berdua," tutur Aditya dalam wawancara terpisah

BACA JUGA: Aditya Zoni dan Yasmine Ow Diwajibkan Hadiri Sidang Cerai Pekan Depan

"Dan paling penting kita selalu sayang sama anak kita selalu memberikan kasih sayang yang mudah-mudahan Zayn tidak akan kehilangan salah satu di antara kami, kasih sayangnya harus sama fullnya sama waktu kami bersatu," tandasnya.

(van)