Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Aditya Zoni 2 Kali Ucapkan Talak Cerai ke Yasmine Ow

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |20:45 WIB
Alasan Aditya Zoni 2 Kali Ucapkan Talak Cerai ke Yasmine Ow
Alasan Aditya Zoni dua kali ucapkan talak cerai ke Yasmine Ow (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

BOGOR - Aditya Zoni membenarkan bahwa dirinya sudah mengucapkan talak cerai pada sang istri, Yasmine Ow. Tak hanya satu kali, adik Ammar Zoni ini mengatakan jika dirinya sudah dua kali mengucapkan talak pada sang istri.

Terkait hal itu, Aditya pun membeberkan alasannya mengucap talak cerai sebanyak dua kali kepada Yasmine Ow sebelum adanya gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Aditya tak menampik jika rumah tangganya dengan Yasmine belakangan memang tengah dilanda masalah.

Dia juga mengakui telah mengucap talak karena didasari rasa emosi.

"Situasi saya kan waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Karena memang waktu itu pas banget bapak saya baru meninggal, saya nggak karuan, Yasmine kan di Malaysia, namanya masih muda mungkin Yasmine tidak puas dengan apa yang saya lakukan segala macem," ucap Aditya Zoni di PA Cibinong usai persidangan pada Selasa (2/7/2024).

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Alasan Aditya Zoni dua kali ucapkan talak cerai ke Yasmine Ow (Foto: Instagram/real_aditya1)

Aditya menduga jika Yasmine merasa tak diperhatikan sebagai istri lantaran dirinya tengah sibuk mengurusi masalah keluarga.

"Tapi di sini pada saat itu saya terpuruk sekali karena saya baru kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidup saya ya seperti itulah," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074857/aditya_zoni-Cr9o_large.jpg
Aditya Zoni Ungkap Perasaan Usai Bercerai dari Yasmine Ow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074157/aditya_zoni-QCd7_large.jpg
Aditya Zoni dan Yasmine Ow Cerai, Pastikan Anak Tetap Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067428/yasmine_ow-xmbV_large.jpg
Perceraiannya Diputus PA Cibinong, Yasmine Ow: Alhamdulillah Semuanya Dipermudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067330/yasmine_ow-vnH6_large.jpg
Yasmine Ow Tetap Berkarier di Indonesia Meski Sudah Cerai dari Aditya Zoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067169/yasmine_ow_dan_aditya_zoni-SdhN_large.jpg
Yasmine Ow dan Aditya Zoni Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067073/yasmine_ow-1Xmy_large.jpg
Aditya Zoni Sudah Sebulan Tak Bertemu Anak, Dibawa Yasmine Ow ke Malaysia?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement