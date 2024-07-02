Alasan Aditya Zoni 2 Kali Ucapkan Talak Cerai ke Yasmine Ow

BOGOR - Aditya Zoni membenarkan bahwa dirinya sudah mengucapkan talak cerai pada sang istri, Yasmine Ow. Tak hanya satu kali, adik Ammar Zoni ini mengatakan jika dirinya sudah dua kali mengucapkan talak pada sang istri.

Terkait hal itu, Aditya pun membeberkan alasannya mengucap talak cerai sebanyak dua kali kepada Yasmine Ow sebelum adanya gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Aditya tak menampik jika rumah tangganya dengan Yasmine belakangan memang tengah dilanda masalah.

Dia juga mengakui telah mengucap talak karena didasari rasa emosi.

"Situasi saya kan waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Karena memang waktu itu pas banget bapak saya baru meninggal, saya nggak karuan, Yasmine kan di Malaysia, namanya masih muda mungkin Yasmine tidak puas dengan apa yang saya lakukan segala macem," ucap Aditya Zoni di PA Cibinong usai persidangan pada Selasa (2/7/2024).



Aditya menduga jika Yasmine merasa tak diperhatikan sebagai istri lantaran dirinya tengah sibuk mengurusi masalah keluarga.

"Tapi di sini pada saat itu saya terpuruk sekali karena saya baru kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidup saya ya seperti itulah," kata dia.