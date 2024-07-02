Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Zoni Ungkap Penyebab Yasmine Ow Gugat Cerai, Singgung Masalah Kepuasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |19:41 WIB
Aditya Zoni Ungkap Penyebab Yasmine Ow Gugat Cerai, Singgung Masalah Kepuasan
Aditya Zoni ungkap penyebab Yasmine Ow gugat cerai, singgung masalah kepuasan (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

BOGOR - Aditya Zoni angkat bicara terkait hal yang memicu keretakan rumah tangganya dengan Yasmine Ow. Bahkan hal tersebut sampai-sampai membuat istrinya melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor.

Dihadapan awak media, adik kandung Ammar Zoni itu sempat menyinggung soal ketidakpuasan Yasmine Ow kepada dirinya.

Mulanya, Aditya menjelaskan alasannya mengucap talak cerai kepada sang istri setelah masalah rumah tangganya makin keruh.

"Situasi saya kan waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Karena memang waktu itu pas banget bapak saya baru meninggal, saya nggak karuan, Yasmine kan di Malaysia," ucap Aditya kepada wartawan.

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Aditya Zoni ungkap penyebab Yasmine Ow gugat cerai, singgung masalah kepuasan (Foto: Instagram/real_aditya1)


Diakui Aditya, dia dan Yasmine masih terlalu muda untuk menghadapi beratnya ujian dalam rumah tangga. Yasmine bahkan disebut tak puas dengan perhatian Aditya yang saat itu tengah terfokus kepada keluarganya.

"Namanya masih muda mungkin Yasmine tidak puas dengan apa yang saya lakukan segala macem," lanjutnya.

Aditya menduga jika Yasmine merasa kurang diperhatikan sebagai istri. Apalagi, saat itu keduanya juga sempat menjalani hubungan jarak jauh usai Yasmine memilih pulang ke Malaysia.

"Tapi di sini pada saat itu saya terpuruk sekali karena saya baru kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidup saya ya seperti itulah," kata dia.

Halaman:
1 2
