Gagal Nikah, Akankah Ayu Ting Ting Kembalikan 14 Seserahan Mewah Muhammad Fardana?

JAKARTA - Ayu Ting Ting membenarkan bahwa jalinan cintanya dengan Muhammad Fardhana telah berakhir. Keputusan tersebut membuat rencana pernikahan Ayu dan Dhana yang telah sampai ke tahap pertunangan pun tak berlanjut ke jenjang pernikahan.

Diketahui, kedua belah keluarga juga telah bertemu untuk membicarakan soal keputusan Ayu dan Dhana untuk berpisah. Terlebih baik Ayu maupun Dhana sudah sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka.

Saat bertemu dengan keluarga Dhana, pelantun Geboy Mujaer ini sempat menyinggung soal barang-barang pemberian mantan tunangannya di acara lamaran pada Februari lalu. Diketahui, Dhana sempat memberikan kurang lebih 14 barang mewah untuk Ayu di momen lamaran tersebut, mulai dari cincin hingga perlengkapan sang pedangdut.

Terkait barang tersebut, Ayu pun mengaku siap untuk mengembalikannya, apabila keluarga Dhana menginginkan barang-barang tersebut untuk dikembalikan. Namun, ayah Dhana justru menolak hal itu.

Akankah Ayu Ting Ting kembalikan 14 seserahan mewah dari Muhammad Fardhana? (Foto: Instagram @ayutingting92)

"Waktu itu Ayu sempat nanya ke papa, terus katanya, 'nggak usah dikembalikan nggak papa'. Katanya, itu sudah menjadi milik Ayu dan kita tidak mau mengambilnya kembali," ujar Ayu Ting Ting dalam acara Brownis.

BACA JUGA: Adik Mendadak Bahas Perselingkuhan usai Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Putus

"Emang kita duluan yang nanya, kita mau mengembalikan nih gimana baiknya gitu kan. Cuman papa bilang itu sudah menjadi rezeki milik Ayu gitu," sambungnya.