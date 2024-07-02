Baru 10 Hari Putus, Ayu Ting Ting Ngaku Sudah Move On dari Muhammad Fardhana

Ayu Ting Ting mengaku sudah move on dari Muhammad Fardhana meski baru 10 hari putus (Foto: Instagram @ayutingting92)

JAKARTA - Ayu Ting Ting hanya empat bulan menyandang status sebagai tunangan dari Lettu Muhammad Fardhana. Pasalnya, pada 22 Juni kemarin, pelantun Sik Asik ini telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan pria yang akrab disapa Dhana itu.

Keputusannya untuk mengakhiri hubungan, tentunya membuat pertunangannya dengan Dhana tak berlanjut ke jenjang berikutnya, yakni pernikahan.

BACA JUGA: Adik Mendadak Bahas Perselingkuhan usai Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana Putus

Menariknya, meski baru 10 hari putus dari Dhana, Ayu mengisyaratkan jika dirinya sudah move on dari pria yang berprofesi sebagai TNI AD tersebut.

“Oh tidak dong (belum bisa move on)," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juli 2024.

Ayu Ting Ting mengaku sudah move on dari Muhammad Fardhana meski baru 10 hari putus (Foto: Instagram @ayutingting92)

Bukan tanpa alasan Ayu mengaku sudah move on. Sebab hubungan mereka yang tak lagi berlanjut sudah menjadi kesepakatan keduanya.

"Kan kami sudah sudah saling bisa menerima satu sama lain," ungkap Ayu Ting Ting.

Kendati begitu, Ayu Ting Ting tetap merasa ada dampak yang ia rasakan usai putus dari Muhammad Fardhana itu.