HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Begini Nasib Cincin Tunangan Ayu Ting Ting Usai Batal Menikah dengan Muhammad Fardhana

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:05 WIB
Begini Nasib Cincin Tunangan Ayu Ting Ting Usai Batal Menikah dengan Muhammad Fardhana
Begini nasib cincin tunangan Ayu Ting Ting usai batal menikah (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting kembali bicara soal hubungan asmaranya yang kandas dengan Muhammad Fardhana. Dalam acara Brownis, Selasa (2/7/2024), ibu satu anak ini mengatakan bahwa dirinyalah yang pertama kali mengajukan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dhana sebelum akhirnya diiyakan oleh kedua belah keluarga.

Ayu sendiri membeberkan alasan mengapa dirinya baru mengumumkan kabar putus di awal Juli. Sebab, kala itu kedua orang tuanya dan juga Dhana masih menjalankan ibadah Haji.

"Putusnya tanggal 22 Juni, antara kita berdua, tanggal 27 Juni resmi Alhamdulillah. Sebenarnya keputusan bersama, Ayu yang mengajukan. Diterima dengan legowo oleh keluarga Mas Dhana," ungkap Ayu Ting Ting.

"Ayu menghargai mereka juga kan. Orangtua Mas Dhana juga haji. Mereka sebagai orangtua dua-duanya mensupport. Karena kita yang menjalani. Mungkin ini pilihan yang terjadi," sambungnya.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Begini nasib cincin tunangan Ayu Ting Ting usai batal menikah (Foto: Instagram @ayutingting92)


Sementara itu, Ayu dan Dhana diketahui sudah menggelar acara lamaran pada Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Ayu pun diketahui mendapatkan cincin dari Dhana sebagai tanda pengikat hubungan mereka.

Lantaran sudah putus dan batal menikah, Ayu pun mengaku sempat menanyakan perihal nasib cincin tersebut pada ayah Dhana, Dharsyi Akib. Namun, keluarga Dhana tampaknya enggan mempermasalahkan hal itu. Mereka justru melarang Ayu untuk mengembalikan cincin tersebut.

"Ayu tanya Papa, 'Nggak itu sudah hak Ayu'. Ya udah, memang kita duluan yang nanya, kita mau mengembalikan semua. Cuma Papa bilang, sudah jadi rezeki Ayu. Aku menghargai Papa," ungkap Ayu Ting Ting.

(van)


