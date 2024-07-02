Respons Ayah Muhammad Fardhana Usai Anaknya Disebut Red Flag

JAKARTA - Mantan tunangan Ayu Ting Ting, Muhammad Fardhana sempat disebut sebagai cowok red flag. Bahkan pria yang berprofesi sebagai TNI berpangkat Lettu itu sempat dituding memiliki sikap yang buruk.

Terkait tudingan tersebut, ayah Muhammad Fardhana, Dharsyi Akib pun angkat bicara. Menurutnya tuduhan-tuduhan itu hanya dilemparkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Sebenarnya yang ngomong begitu nggak ada yang bertanggung jawab. Saya sendiri juga bisa ngomong," kata Dharsyi Akib di kawasan Condet, Jakarta Timur, Senin, 1 Juli 2024.

Dharsyi Akib mengklaim bahwa sampai saat ini belum ada bukti konkret seperti yang dituduhkan kepada sang putra.

Respons ayah Muhammad Fardhana usai anaknya disebut red flag (Foto: Instagram/derazala)





"Buktinya sampai hari ini nggak ada, saya lihat dari temen ke temen, kalau ada ya silahkan buktinya," ujar Dharsyi Akib.