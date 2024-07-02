Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Muhammad Fardhana Disebut Cowok Red Flag, Ini Respons Sang Ayah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:18 WIB
Muhammad Fardhana Disebut Cowok Red Flag, Ini Respons Sang Ayah
Muhammad Fardhana disebut cowok red flag, begini respons sang ayah (Foto: IG Ayu)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana kandas di tengah jalan. Ayu Ting Ting dan Dhana kini harus ikhlas batal membangung bahtera rumah tangga meski telah melangsungkan proses lamaran.

Keluarga Dhana membenarkan kabar kandasnya hubungan tersebut. Keluarga hanya bisa berdoa agar ini menjadi langkah terbaik, bukan hanya untuk Dhana tetapi juga pihak Ayu Ting Ting.

"Sudahan, tidak berlanjut. Kita sudah ketemu dengan keluarganya. Namanya jodoh di tangan Tuhan. Manusia hanya berusaha, saya sebagai orang tua berdoa agar lancar, namun ternyata kandas, tidak jadi. Tidak masalah yang penting hikmahnya. Mungkin doa-doa kami terkabul juga. Ini baik, buat ayu dan buat anak kami juga," jelas Dharsyi Akib, ayah Muhammad Fardhana dalam channel Youtube Intens Investigasi.

Namun demikian, keluarga berharap batalnya pernikahan tak menjadi permusuhan. Dharsyi Akib berharap, masih bisa berhubungan baik dengan pihak Ayu Ting Ting.

"Kedepan kami tetap hubungan baik. Manusia harus baik dengan siapapun. Yang jelas mereka sama-sama sepakat mengakhirinya," jelas Dharsyi Akib.

Isu putusnya Ayu Ting Ting dan Dhana ramai dikabarkan karena masalah kepercayaan. Di media sosial, Dhana juga disebut sebagai cowok red flag. Soal tudingan ini, sang ayah memberikan pernyataan menohok.

"Sebenarnya yang ngomong begitu nggak ada yang bertanggung, saya sendiri juga bisa ngomong. Buktinya sampai hari ini nggak ada, saya lihat dari temen ke temen, kalau ada ya silahkan buktinya," tutup Dharsyi Akib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement