Muhammad Fardhana Disebut Cowok Red Flag, Ini Respons Sang Ayah

JAKARTA - Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana kandas di tengah jalan. Ayu Ting Ting dan Dhana kini harus ikhlas batal membangung bahtera rumah tangga meski telah melangsungkan proses lamaran.

Keluarga Dhana membenarkan kabar kandasnya hubungan tersebut. Keluarga hanya bisa berdoa agar ini menjadi langkah terbaik, bukan hanya untuk Dhana tetapi juga pihak Ayu Ting Ting.

"Sudahan, tidak berlanjut. Kita sudah ketemu dengan keluarganya. Namanya jodoh di tangan Tuhan. Manusia hanya berusaha, saya sebagai orang tua berdoa agar lancar, namun ternyata kandas, tidak jadi. Tidak masalah yang penting hikmahnya. Mungkin doa-doa kami terkabul juga. Ini baik, buat ayu dan buat anak kami juga," jelas Dharsyi Akib, ayah Muhammad Fardhana dalam channel Youtube Intens Investigasi.

Namun demikian, keluarga berharap batalnya pernikahan tak menjadi permusuhan. Dharsyi Akib berharap, masih bisa berhubungan baik dengan pihak Ayu Ting Ting.

"Kedepan kami tetap hubungan baik. Manusia harus baik dengan siapapun. Yang jelas mereka sama-sama sepakat mengakhirinya," jelas Dharsyi Akib.

Isu putusnya Ayu Ting Ting dan Dhana ramai dikabarkan karena masalah kepercayaan. Di media sosial, Dhana juga disebut sebagai cowok red flag. Soal tudingan ini, sang ayah memberikan pernyataan menohok.

"Sebenarnya yang ngomong begitu nggak ada yang bertanggung, saya sendiri juga bisa ngomong. Buktinya sampai hari ini nggak ada, saya lihat dari temen ke temen, kalau ada ya silahkan buktinya," tutup Dharsyi Akib.