Resmi Putus, Ayu Ting Ting Hapus Foto Muhammad Fardhana

JAKARTA - Isu kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana akhirnya menemui titik terang. Ayu Ting Ting membenarkan jika dirinya dan Dhana telah memutuskan hubungan mereka sehingga batal berakhir di pelaminan.

Mereka resmi mengakhiri hubungan sejak 22 Juni lalu. Mengingat hubungan mereka telah bertunangan, keluarga Ayu dan Dhana bertemu untuk membahas hubungan yang ingin diakhiri itu pada 27 Juni.

"Jadi saya memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan mas dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni itu di antara kami dan tanggal 27 Juni kemarin hari Kamis itu di antara sama orang tua Alhamdulillah secara resmi," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Tak lama berselang usai mengumumkan kandasnya hubungan dengan Dhana, Ayu Ting Ting pun menghapus foto-foto momen pertunangannya dengan sang mantan. Satu-satunya foto yang tersisa di momen pertunangan itu hanyalah foto putrinya, Bilqis yang tampil anggun saat menghadiri pertunangan ibunya. Selain itu, foto-foto kebersamaan Ayu, Bilqis dan Dhana juga seluruhnya menghilang di Instagram Ayu Ting Ting.

Sebelumnya, ibunda Ayu, Umi Kalsum yang lebih dulu menghapus foto-foto lamaran putrinya hingga foto bersama ibu sambung Dhana, Rakaya saat mereka pergi umroh bersama. Bahkan, Umi Kalsum kedapatan meng-unfollow akun Rakaya.