Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resmi Putus, Ayu Ting Ting Hapus Foto Muhammad Fardhana

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:53 WIB
Resmi Putus, Ayu Ting Ting Hapus Foto Muhammad Fardhana
Ayu Ting Ting hapus Muhammad Fardhana (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

JAKARTA - Isu kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana akhirnya menemui titik terang. Ayu Ting Ting membenarkan jika dirinya dan Dhana telah memutuskan hubungan mereka sehingga batal berakhir di pelaminan.

Mereka resmi mengakhiri hubungan sejak 22 Juni lalu. Mengingat hubungan mereka telah bertunangan, keluarga Ayu dan Dhana bertemu untuk membahas hubungan yang ingin diakhiri itu pada 27 Juni.

Resmi Putus, Ayu Ting Ting Hapus Foto Muhammad Fardhana

"Jadi saya memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan mas dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni itu di antara kami dan tanggal 27 Juni kemarin hari Kamis itu di antara sama orang tua Alhamdulillah secara resmi," ujar Ayu Ting Ting di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Tak lama berselang usai mengumumkan kandasnya hubungan dengan Dhana, Ayu Ting Ting pun menghapus foto-foto momen pertunangannya dengan sang mantan. Satu-satunya foto yang tersisa di momen pertunangan itu hanyalah foto putrinya, Bilqis yang tampil anggun saat menghadiri pertunangan ibunya. Selain itu, foto-foto kebersamaan Ayu, Bilqis dan Dhana juga seluruhnya menghilang di Instagram Ayu Ting Ting.

Sebelumnya, ibunda Ayu, Umi Kalsum yang lebih dulu menghapus foto-foto lamaran putrinya hingga foto bersama ibu sambung Dhana, Rakaya saat mereka pergi umroh bersama. Bahkan, Umi Kalsum kedapatan meng-unfollow akun Rakaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement