Unggah Ayat Alquran, Ayu Ting Ting Ikhlas Putus dari Muhammad Fardhana

JAKARTA - Ayu Ting Ting telah membenarkan bahwa ia dan Muhammad Fardhana telah putus dan batal menikah.

Keputusan itu diambil oleh Ayu Ting Ting pada 22 Juni 2024 lalu disetujui oleh keluarga Muhammad Fardhana pada 27 Juni 2024.

Di tengah kabar putusnya tersebut, Ayu Ting Ting mendadak membahas salah satu ayat Alquran, yaitu surat Al Baqarah ayat 216 lewat Instagram story-nya.

Surat tersebut memiliki artis, mungkin saja sesuatu yang disukai oleh manusia malah bisa saja itu buruk di mata Allah SWT.