HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dokter Richard Lee Geram dengan Tim Medis yang Tangani Atlet Badminton Zhang Zhi Jie

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |10:16 WIB
Dokter Richard Lee Geram dengan Tim Medis yang Tangani Atlet Badminton Zhang Zhi Jie
Richard Lee kecewa dengan tim medis yang tangani atlet
JAKARTA - Dokter Richard Lee ikut menyoroti insiden kolaps hingga meninggalnya atlet badminton asal China Zhang Zhi Jie.

Peristiwa tragis itu terjadi saat ia tengah menjalani laga ketiga antara China vs Jepang di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu (30/6/2024).

Lewat Instagram pribadinya, dokter kecantikan ini membagikan ulang video detik-detik pebulutangkis China kolaps hingga kejang-kejang di tengah permainan.

Dokter Richard Lee Geram dengan Tim Medis yang Tangani Atlet Badminton Zhang Zhi Jie

Ia mengaku kecewa dengan tim medis dan panita yang sedang bertugas. Apalagi Zhang Zhi Jie tengah bertanding dalam gelaran internasional yaitu Asia Junior Championship (AJC) 2024.

"Aku sudah nonton video full-nya, jujur aku kecewa banget dengan penanganan tim medis dan panitia di sana. Apalagi, ini acara internasional, acara besar yang disorot oleh media internasional," ucap dokter Richard Lee dalam video di Instagram @dr.richard_lee, Senin (1/7/2024).

Richard Lee tampaknya khawatir dengan citra medis di Indonesia di mata dunia atas kejadian tragis tersebut.

"Artinya, ini akan diberitakan oleh media-media internasional. Apa kata dunia nanti?Penanganan medis di Indonesia amat sangat jelek, lama banget," ujar Richard Lee.

Menurut pria 38 tahun itu, jika pertolongan pertama tepat dan cepat ia yakin bahwa atlet muda asal Tirai Bambu itu masih bisa diselamatkan.

"Padahal, sebenarnya itu masih bisa diselamatkan Iho, peluangnya besar untuk bisa diselamatkan," ungkap Richard Lee.

"Aku enggak tahu kenapa lama banget itu dua menit aku lihat hampir enggak diapa-apain, dua menit lho," lanjut Richard.

Atas adanya insiden tragis tersebut, Richard Lee selaku dokter juga merasa ini cukup memalukan.

"Aku enggak paham. Mudah-mudahan bukan tim medis. Ini amat sangat memalukan sekali, menurutku tidak kompeten. kalau misalnya ini bukan tim medis, bukan dokter, bukan perawat, aneh banget," tegas Richard Lee.

