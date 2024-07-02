JAKARTA - Ayu Ting Ting memutuskan untuk mengakhiri pertunangannya bersama Muhammad Fardhana, pada 22 Juni 2024.
Ayu Ting Ting pun mengungkapkan alasan batalnya rencana menikahnya tersebut. Ia menyebutkan bahwa adanya perbedaan prinsip antara keduanya.
"Memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain gitu," kata Ayu Ting Ting di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2024).
Namun Ayu Ting Ting enggan menjelaskan secara gamblang terkait dengan alasannya tersebut.