JAKARTA - Martin Garrix resmi menutup gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2022 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 11 Desember 2022.

Ratusan penonton pun sudah memadati area Garuda Land Stage. Banyak diantaranya yang rela menunggu meski harus duduk lesehan di depan panggung utama.

Martin Garrix sendiri tampil pada pukul 00.30 WIB tepat setelah aksi DJ Yellow Claw. "Selamat malam Jakarta, mari berpesta, are you ready?" kata Martin Garrix menyapa para penonton DWP 2022, Minggu (11/12/2022).

Martin menggabungkan beberapa tembang hitsnya dengan lagu lain Scared to Be Lonely yang di remix Waiting for Love dari Avicii.

Martin Garrix juga membawakan Stay dari Justin Bieber. Satisfaction dari Benny Benassi pun juga tak lupa menjadi playlist Martin Garrix malam ini.

"Put your hands up, put your hands up, one two, let's go!" ujar Martin Garrix kemudian memulai lagu Turn Up the Speakers.

Martin kemudian mengajak DJ Zedd ke atas panggung. Dalam kolaborasinya itu, mereka membawakan Follow.

Seperti diketahui, DWP 2022 telah sukses digelar selama tiga hari sejak 9 hingga 11 Desember. Garuda Land dimeriahkan puluhan DJ lokal dan internasional di malam puncaknya. Hajatan Electronic Dance Music (EDM) terbesar se-Indonesia itu juga dihadiri penonton dari berbagai daerah termasuk mancanegara. Bahkan, penonton hari ketiga DWP 2022 terpantau meningkat dari hari sebelumnya.