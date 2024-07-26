Ayah Thariq Halilintar Tampil Edgy Pakai Sneakers di Resepsi Pernikahan

JAKARTA - Penampilan orang tua Thariq Halilintar, Halilintar Anofial Asmid, sukses mencuri perhatian di momen resepsi pernikahan sang putra dengan Aaliyah Massaid yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Jumat malam, (26/7/2024).



Pasalnya dalam momen tersebut pak Halilintar tampil dengan busana adat Minang bernuansa merah marun dan sepatu sneaker berwarna hitam.



Penampilan ayah Thariq, jelas membuat salah fokus. Sebab dia memilih untuk tampil lebih edgy.

Ayah Thariq Halilintar Tampil Edgy Pakai Sneakers di Resepsi Pernikahan (Foto: YouTube)



Kendati begitu, pria yang akrab disapa pak Hali ini tampak melangkah penuh percaya diri bersama Geni Faruk saat hendak menuju pelaminan. Meskipun memberikan mengenakan busana adat Minang, namun ia tetap tak melupakan ciri khas gaya edgy-nya di setiap penampilannya, lewat sneaker hitam yang dikenakannya itu.



Sebagai informasi, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akhirnya menggelar resepsi pernikahan mereka di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, pada Jumat malam, (26/7/2024), usai menggelar akad nikah di hari dan lokasi yang sama pada pagi harinya.



Jika pada momen akad nikah Thariq dan Aaliyah memilih tampil dalam balutan busana pengantin tradisional adat Jawa, di momen resepsi, keduanya lagi-lagi tampil dalam balutan busana resepsi pernikahan bernuansa tradisional, namun dengan adat Minang.



Aaliyah sendiri tampak tampil cantik dalam balutan gaun pengantin berupa atasan kebaya full payet dengan nuansa warna cokelat dan semburat merah maroon. Kebaya tersebut tampak memiliki detail ekor nan menjuntai hingga menyapu lantai.



Atasan kebaya yang dikenakan Aaliyah sendiri tampak berpadu indah dengan bawahan kain tenun khas Minang dengan nuansa warna gold. Penampilan gaun resepsi pernikahan Aaliyah semakin mewah dengan suntiang yang menghiasi kepalanya.